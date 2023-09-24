Kağıthane'de Yabani Hayvan Derileri İle Çanta ve Cüzdan Üreten Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de yasadışı yollarla Afrika ülkelerinden getirilen yabani hayvan derileri ile çanta ve cüzdan üreten bir şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İmalathanede yapılan aramalarda bin 514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ile bu malzemelerle imal edilmiş 245 kadın çantası ve 190 cüzdan ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrika ülkelerinden yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabani hayvan derilerinin çanta ve cüzdana dönüştürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Kağıthane'de bulunan bir imalathanede yabani hayvan derilerinden çanta ve cüzdan gibi aksesuarlar yapıldığı belirlendi.İmalathaneye ve depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, bin 514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ile bu malzemelerden imal edilmiş 245 kadın çantası ve 190 cüzdan ele geçirdi. Baskında gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.