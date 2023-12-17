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Kadirli Turpu Hasadı Başladı, Rekolte Beklentisi Yüksek

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Osmaniye'de tarım işçilerince temizlenen Kadirli turpu, geçen sezon gibi 160 bin tona ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmı Kadirli'de gerçekleştiriliyor.

Osmaniye'de tarım işçilerince Savrun Çayı'nda temizlendikten sonra satışa sunulan coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda, rekoltenin geçen sezon gibi 160 bin tona ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiği kentte, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Kadirli turpunun hasadı başladı.

İlçedeki yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen kırmızı turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından toplanıp Savrun Çayı'na taşınıyor.

Çamurdan arındırılması için soğuk suda yıkanan ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.

Üreticisinden kilogramı 2-3 liradan alınan turplar, yurt genelindeki hallere gönderiliyor.

"Bu yıl verim iyi görünüyor"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, geçen yıl 40 bin dekardan yaklaşık 160 bin ton ürün toplandığını söyledi.

Ekim alanının korunması sayesinde bu sezon da aynı oranda rekolte beklediklerini dile getiren İspir, şöyle konuştu:

"Bu yıl turpta verim iyi görünüyor. Dekar başına 4 ton, toplamda 160 bin ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Havalar sıcak gittiği için ürünün kilogram fiyatı istediğimiz seviyede değil. İnşallah havanın soğumasıyla turp fiyatı da makul seviyeye gelir ve çiftçimizin yüzü güler."

İspir, 4 ay süren hasadın zahmetli olduğunu belirterek, "Turp, Kadirli için büyük istihdam kapısı. İlçede kışın üretilen turp sayesinde çok sayıda kişi kazanç sağlıyor, evine ekmek götürüyor. Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmı Kadirli'de gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici Mustafa İlker Öz de turpun toplanması, yıkanması ve paketlenmesi sürecinin zor olduğunu anlattı.

Hasadın iyi başladığını ifade eden Öz, "Kışın soğuk geçmesi turp talebini artırıyor. Bu da kazancımızı olumlu etkiliyor. İnşallah mevsim şartları normale döner biz de ürünümüzü hak ettiği fiyata satarız." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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