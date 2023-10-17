Kadirli'de vatandaşlar mazot zammına tepki gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, mazota gelen 2 lira 23 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Savaş unsurudur, bilmem nedir. Büyük ihtimalle onlar etkidir zaten. Türkiye standartlarında artık yani genetik olarak alıştık buna. Performans olarak sergileniyor artık" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, mazota gelen zamma tepki gösterdi. Vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı:

"ZAMLA YATIP ZAMLA KALKIYORUZ"

"Alışık artık, Türkiye'de zamlara yapacak bir şey yok abi. Savaştan dolayı kesin ya ondandır."

"Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Allah sonumuzu hayır getirsin. Pek iyi günde değiliz yani."

"Normal diyerek karşılıyoruz artık yani yapacak çok alternatif bir şey yok. Savaş unsurudur, bilmem nedir. Büyük ihtimalle onlar etkidir zaten. Türkiye standartlarında artık yani genetik olarak alıştık buna. Performans olarak sergileniyor artık."