Kadirli'de Mazot Zammına Tepki

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, dün gece mazota gelen 2 liralık zamma tepki gösterdi. Mazot almaya gelen bir vatandaş, "Ne diyelim ki, su yerine içeceğiz artık herhalde. Çiftçiyiz, şu an 41 lira demek ne demek mazotun litresi. Mısırı satıyoruz 5 liraya. 4 lira 90 kuruşa olacak şey mi bu" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, mazota gelen 2 lira zamma tepki gösterdi. Mazot almaya gelen bir vatandaş, "Zamsız yaşayamaz hale geldik zaten. 2 lira, 3 lira her gün geliyor. Sıkıntı yani yetişemez olduk" diye konuştu.

"ADANA'YA GİTMEK BİN LİRAYA YAKLAŞTI"

Başka bir vatandaş, "Mecbur alacağız yapacak bir şey yok. Günlük gidiş geliş yapıyorum. Bin liraya yaklaştı Adana'ya gidip gelmek" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Ne diyelim ki, su yerine içeceğiz artık herhalde. Çiftçiyiz, şu an 41 lira demek ne demek mazotun litresi. Mısırı satıyoruz 5 liraya, 4 lira 90 kuruşa olacak şey mi bu" şeklinde konuştu. Bir emekli vatandaş ise, "Allah sonumuzu hayır eylesin. Başka ne diyeyim alıştık, yine alışırız. Ben bir emekliyim emekli, nasıl geçineceğiz? Geçinemiyoruz yani" ifadelerini kullandı.