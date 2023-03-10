Kadınların girişimcilik yoluyla güçlendirilmesi New York'ta düzenlenen panelde tartışıldı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu oturumları kapsamında, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Garanti BBVA iş birliğinde "Dijital Çağda Kadınların Girişimcilik Yoluyla Güçlendirilmesi" paneli düzenlendi.

BM Kadın Birimi Kadınlar için Girişimciliği Hızlandırma Programı (WEA) Başkanı Meral Güzel'in moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğin açılışında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, buradaki konuşmasında, derneğin kuruluşundan bu yana kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini güçlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

İnovasyon ve teknolojik değişimin artık kritik olduğuna dikkati çeken Erdem, "Teknoloji her zamankinden daha hızlı gelişiyor ve pandeminin ardından, iş modelleri ve eğitim uygulamalarıyla hayatımızın hızlı bir şekilde dönüştüğüne tanık olduk. Bu durumu kadınları güçlendirmek için iyi bir fırsat olarak değerlendiriyor ve buna göre çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdem, dijital teknolojilerin kadınların işlerini geliştirmek için de önemli fırsatlar sunduğuna işaret ederek, kadınlara ait işletmelerin uluslararası pazarlara erişimde karşılaştıkları birçok engelin üstesinden gelmesine yardımcı olabileceğini anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Erdem, Garanti BBVA ile hayata geçirdikleri "Ticaretin Kadınları" platformunda depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin filtrelenebileceğini ve buralardan ürün satın alınarak bölgeye destek verilebileceğini dile getirdi.

"Finansal kuruluştan daha fazlası olmak için çalışıyoruz"

Garanti BBVA'dan Selin Öz, kadın girişimciliği ve sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarına değinerek, ekonomik gelişmenin kadınların iş ve sosyal hayatta güçlendirilmesiyle gerçekleştirilebileceğine inandıklarını söyledi.

Bankanın yürüttüğü kadın girişimciliği programının sektörde bir öncü olduğunu anlatan Öz, diğer finansal kuruluşların da daha sonra benzer programları hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da özel sektörün kadınları iş hayatında desteklemesinin en iyi yolunun tedarik zincirlerinde kapılarını kadın girişimcilere açmak olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Kadın ve Ticaret Programı Başkanı Judith Fessehaie, daha iyi bir iş ortamı için kadınların da iş dünyasında yer almasının önemine işaret ederek, kadın girişimcilerin daha rekabetçi hale gelmeleri ve alıcılara erişebilmeleri için çalıştıklarından söz etti.

W20 Kadın Girişimciliği Çalışma Grubu Koordinatörü Virginia Littlejohn, kadın girişimciliğini desteklemede teknoloji ve yapay zekanın öneminden bahsetti.