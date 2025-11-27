Kadınların Ekonomik Güçlenmesi İçin Yeni Program: 'Kadının Liderliğinde İyileşme'

BtcTurk ve Hayata Destek Derneği işbirliğiyle afet bölgesinde kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla "Kadının Liderliğinde İyileşme Programı" hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program aracılığıyla deprem sonrası sorumlulukları artan kadınların üretim süreçlerine yeniden dahil olmasına destek verilecek.

Proje çerçevesinde, kadın topluluklarının projelerine hibeler sağlanacak ve Hatay'da "Hayata Destek & BtcTurk Kadın Liderler Merkezi" kurulacak.

Merkez, çevre illerle geniş bir bölgede kadınların eğitim alabileceği, üretimlerini geliştirebileceği ve dayanışma içinde bir araya gelebileceği bir buluşma alanı olarak faaliyet gösterecek.

Programın lansmanı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Kurulduğundan bu yana afetlerden etkilenen topluluklarla çalışan Hayata Destek Derneği'nin 21. yılına denk gelen buluşmada, programın hedefleri, kadın topluluklarıyla paylaşıldı.

Toplantıya Aknehir Lotus Grubu, Altınözü Hazek Kooperatifi, Antakya Aşhane Grubu, Defne Apollon İpekçilik Kadın Grubu, Defne Kadın Dayanışma Grubu, Defne Kibele Kadın Üretim Derneği, İskenderun Kadın Dayanışma Kolektifi, Mara El Sanatları Grubu, Reyhanlı Altın Parmaklar Grubu, Samandağ Üreten Kadınlar Grubu ve Vedi Huzur Kadın Kooperatifi'nden kadınlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, afetlerden etkilenen bölgelerde ekonomik hayata katılımın güçlenmesinin, sürdürülebilir iyileşmenin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Özbek, "Yerel bilgi ve üretim pratiklerinin desteklenmesiyle kadınların liderliğini güçlendirecek, kapasite artırıcı çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hayata Destek Derneği Program Sorumlusu Semiha İnal da kadın gruplarının üretim alanlarındaki ihtiyaçlarına dikkati çekerek, taraflar arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını aktardı.