Kadınlardan giyim kursuna yoğun talep

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek hem kendi hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek hem kendi hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hayalini kurdukları tasarımlara hayat veren kadınlar, istemeleri durumunda ürettikleri ürünleri satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar.

Şehitkamil Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliğinde Selahattin Eyyubi Aile Merkezi'nde açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, geleceğe güvenle bakıyorlar. Kadınları, üretime teşvik amacıyla açılan kursta; etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikim eğitimi veriliyor. Kadınlar, ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Hem kendileri için hem de çocukları için kıyafetler dikiyorlar

Kursa ilişkin bilgi veren Selahattin Eyyubi Aile Merkezi Giyim Kursu Öğretmeni Sibel Baygün, "Şehitkamil Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliği çerçevesinde Selahattin Eyyubi Aile Merkezi'nde kadınlarımıza yönelik giyim kursu açtık. Şu an itibariyle 20 kursiyerimize giyim üzerine haftanın 5 günü 4 saat olmak şeklinde eğitim veriyoruz. Kursumuz devam ettikçe kursiyer sayımız da yükseliyor. Kursumuz yaklaşık 3 hafta önce başladı. Kursiyerlerimiz, burada hem kendileri için hem de çocukları için etek, gömlek, pantolon ve benzeri kadın ve çocuklarımızın ihtiyacı olan kıyafetler dikiyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, sipariş üzerine de kıyafet dikip satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar. Kursiyerlerimiz, eğitimlerin yanı sıra çok iyi arkadaşlık ortamı kuruyorlar, hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Gerçekten samimi bir ortamda eğitim alıyorlar. Bu olanağı bizlere sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu kursun bizlere çok faydası oluyor"

Hem kendisi hem de çocukları için kıyafet diktiğini kaydeden kursiyer Lütfiye Yaşar, "Burada hocamız nezaretinde giyim üzerine eğitimler alıyorum. Burada hem kendim için hem de çocuklarım için çeşitli kıyafetler dikiyorum. Bunun yanı sıra sipariş alıyorum ve diktiğim elbiseyi satarak aile ekonomime de katkı sağlıyorum. Burada eğitimlerin yanı sıra arkadaşlık ortamımızda çok güzel, diğer kursiyer arkadaşlarımızla birbirimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu kursun bizlere çok faydası oluyor. Bundan dolayı da hem Şehitkamil Belediyemize hem de buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP