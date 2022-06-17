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Kadınlardan ev ekonomisine katkı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kadınlardan ev ekonomisine katkı

Menteşe Belediyesi tarafından ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla el emeklerinin satışı ve sergilenmesi için tahsis ettiği Menteşe Halk Pazarı girişindeki alanda ev hanımları hem ev bütçesine katkı sağlıyor, hem de ürünlerini sergiliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla el emeklerinin satışı ve sergilenmesi için tahsis ettiği Menteşe Halk Pazarı girişindeki alanda ev hanımları hem ev bütçesine katkı sağlıyor, hem de ürünlerini sergiliyor.

15 yıldır Menteşe Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda satış yapan Nazmiye Ertürk, "Bizler Emek Benim kadın derneği olarak arkadaşlarımızla buradayız. 15 yıldır burada satışlarımızı sürdürüyoruz. El emeklerimizi evde yapıp her Perşembe günü burada satıyoruz ihtiyacı olanlar hediyelik almak isteyenler veya yapamayanlar gelip buradan alıyor. Vatandaşların da dikkatini çekiyor. Değişik ürünlerimiz var. Kimisi almaya geliyor, kimisi model bakmaya geliyor. İyi olduğunu söylüyorlar. Alanlar memnun. Çeyizlik eşya alanlar oluyor. Çoğunlukla el işi. Dışarıdan alım yok, herkes kendi yaptığı el emeğini satıyor. Önemli olan kendi yaptıklarımızı satmak aile bütçesine katkıda bulunmak" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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