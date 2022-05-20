Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor - Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Birecik ilçesine kazandırdığı Kadın Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Merkezdeki kurslara katılan kadınlar hayata pozitif bakıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik Kadın Destek Merkezindeki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Okuma yazma, el sanatları, ahşap boyama, dikiş, giyim, spor ve Kur'an-ı Kerim Kurslarıyla kadınlara eğitim veriliyor.

Birçok branşta uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle kadınlar, kurslara aktif katılım sağlarken, çocuklar ise Kadın Destek Merkezindeki kreşte oyun oynayarak vakit geçiriyor. Kreşte çocuklara uzman öğreticiler tarafından resim ve boyama dersleri de veriliyor. Birecik Kadın Destek merkezindeki atölye çalışmasına katılan kadınlar, bir yandan el becerilerini geliştirirken, diğer yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Torununa bakmak için Adana'dan Birecik'e gelerek Kadın Destek Merkezindeki Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 50 yaşındaki Eşe Orçun "Adana'dan geldim, burada misafirim. Kızımın evinde çocuğuna bakıyorum. Kuran okumayı çok istiyordum, Kuran öğrenmeyi. Buraya nasip oldu ve şu anda da çok güzel öğreniyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. Kursa katılan diğer kursiyerler ise destek merkezinde verilen eğitimlerle okuma yazma öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini ifade ettiler.

Kurs öğreticileri ise Birecik Kadın Destek Merkezinde farklı branşta kurs verdiklerini belirterek eğitime katılan kadınların yanlarında getirdikleri çocuklarına kreşte el becerilerini geliştirmeleri amacıyla resim ve boyama eğitimi verdiklerini söylediler. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi