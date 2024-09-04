Kadınlar güçlerini birleştiriyor

Niğde Belediyesi, Niğde Valiliği ve Niğde İl Ticaret Müdürlüğü katkılarıyla kadın kooperatif başkanları ve yeni kurulacak olan kadın kooperatif üyelerinin ve markalı kadın üreticilerinin katıldığı durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Cahit ÇELİK'in eşi Nermin ÇELİK, Niğde Belediye Başkanı Emrah ÖZDEMİR'in eşi Duygu ÖZDEMİR ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan USLU'nun eşi Öğr. Gör. Dilek Yaprak USLU'nun himayelerinde düzenlenen toplantıda katılımcı olarak Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ali İlker ATABAY, Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin BİRCAN, Niğde Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Ezgi BOR, Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Burak AVCUOĞLU, Niğde Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Gamze AYDIN, NÖHÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru KEMER, İŞKUR Müdür Yardımcısı Ayşegül ÖZDEMİR, Niğde Ticaret İl Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bilge AKDOĞAN, NİBTAŞ İnsan Kaynakları Sorumlusu Merve GÖĞÜŞ, Niğde Belediyesi Strateji Birim Sorumlusu Kemal DEMİR, NÖHÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Baybars SAĞLAMTİMUR, Honey and We Bal Üreticisi Nurcan GEZER, Larende Peynir Üreticisi Dilek ERBİŞİM, Dene Kadın Kooperatif Başkanı Güler ÖZTÜRK, Dene Kadın Kooperatif Üyesi Hasbiye TÜRKELİ, Niğde Bağları Kadın Kooperatif Üyeleri Ulviye KESER ve Selda GÜNDOĞDU, Çamardı Ben Varım Kadın Kooperatif Üyesi Nazire Gizem SAĞIRKAYA, Toro Kadın Kooperatif Üyesi Figen YALÇIN, Karagöl Kadın Kooperatif Başkanı Meryem DOLGUN ÇELİK, Karagöl Kadın Kooperatif Üyesi Selma ÖZAYDIN, yeni kurulacak olan Kemerhisar Kadın Kooperatif Başkanı Nazan ÇAĞLAK, Kemerhisar Kadın Kooperatif Üyesi Efser KAPLAN, yeni kurulacak olan Hüdavent Hatun Kadın Kooperatif Üyesi Hafize ÜZÜMCÜOĞLU SEVİMLİ, yeni kurulacak olan Sazala Kadın Kooperatif Başkanı Ayten KALKAN, Sazala Kadın Kooperatif Üyesi Nazlı ALDAĞ, yeni kurulacak olan Akdaş Kadın Kooperatif Üyeleri Fehmiye ÇETİNKAYA, Gülüzar TOKMA ve Ferah Güneri BİRCAN yer aldı.

Niğde Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen Niğde Kadın Kooperatiflerinin, kadın kooperatif adaylarının ve markalı kadın üreticilerin katıldığı durum değerlendirme toplantısında Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ali İlker ATABAY, Niğde Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Ezgi BOR, Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin BİRCAN, Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Burak AVCUOĞLU, NÖHÜ(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru KEMER, İŞKUR Müdür Yardımcısı Ayşegül ÖZDEMİR nasıl katkı saylayabilecekleriyle ilgili konuşma yaptı. NÖHÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Baybars SAĞLAMTİMUR ürünlerin görsel mecralarda tanıtımı ve satış arttırımı ile ilgili nasıl bir reklam stratejisi oluşturmaları gerektiğini anlattı. Niğde Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Gamze AYDIN, yeni Kurulacak kadın kooperatiflerine kooperatif kurulurken neler yapılabileceği, nasıl bir yol izlenebileceği ve hizmet, işletme, üretim hakkında bilgi verdi. Daha önce kurulan kadın kooperatiflerinin başkanları ise yeni kurulacak kadın kooperatif üyelerine kooperatif kurarken yaşadıkları deneyimleri aktardı.