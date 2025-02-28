Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Üyeleri ile Buluştu

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, üye ziyaretleri çerçevesinde bu ay HOSAB'daki üyelerle bir araya geldi.

Türkiye'de kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa'ya taşımak ve iş dünyasında Bursa'yı bu konuda örnek bir il olarak konumlandırmak üzere UN Global Compact Türkiye'ye bağlı olarak Yeşim Grup koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, üye ziyaretleri çerçevesinde bu ay HOSAB'daki üyelerle bir araya geldi. Ziyaret çerçevesinde, kadının iş dünyasındaki rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen projeler ve iyi uygulamalar ele alındı. Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da yürütülen çalışmaları yerinde görmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. - BURSA