Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi 2025-2026 Başvuruları Başladı

ÜNLÜ & Co ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle düzenlenen Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nin 2025–2026 dönemi için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin teknoloji odaklı iş dünyasında daha aktif rol almalarını hedefleyen program, teknoloji temelli iş fikirlerine sahip kadın girişimcilere kapsamlı bir gelişim süreci sunuyor. Program için başvurular 4 Kasım'da sona erecek.

Seçim sürecinden sonra başlayacak olan akademi kapsamında girişimcilere ihtiyaçlarına göre geliştirilen eğitimler, mentörlük programı, yatırımcı ve potansiyel müşteri buluşmaları sunulacak.

Akademi, yeni kadın girişimcilerini arıyor

GİRVAK ve Endeavor Türkiye işbirliğinde 2016'da "ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi" adıyla yola çıkan program, 2022 itibarıyla "ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi" adını aldı.

Bugüne kadar 250'den fazla kadın girişimciyi mezun eden program, 150'den fazla girişimin hayata geçmesine ve 54 girişimin yatırım almasına katkı sağlarken, akademiye dahil olan girişimler 100 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

Kadın girişimcilerin yatırıma erişimi, liderlik gelişimi ve görünürlük gibi konularda karşılaştıkları temel engelleri aşmayı hedefleyen akademi, eğitim, mentörlük, networking ve yatırımcı buluşmalarını kapsayan uçtan uca bir destek ekosistemi sunuyor.

Finansal okuryazarlığın gelişmesine de katkıda bulunan programla, alanında uzman isimlerden eğitimler alan girişimciler, daha sürdürülebilir iş planları oluşturabiliyor.

Bağımsız etki analizleriyle her dönem daha da güçlendirilen bu yapı, teknoloji alanında sürdürülebilir kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

Birinci olan girişime 50 bin dolar yatırım

2025-2026 döneminde 10. yılını tamamlayacak olan akademi kapsamında, birinci olan girişim 50 bin dolarlık yatırıma erişim sağlayacak. Akademinin bugüne dek sağladığı etkiyi daha da ileri taşımayı amaçlayan bu destek, teknoloji odaklı kadın girişimcilere sürdürülebilir gelişim fırsatı sunuyor.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, yeni dönemde kadın girişimcilere daha kapsamlı destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Ünlü, kadınların teknoloji odaklı girişimcilikte daha fazla yer alması için sundukları desteklerle hem bireysel başarı hikayeleri yarattıklarını hem de ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşümün önünü açtıklarını vurguladı.

Programın başlangıcından bu yana yüzlerce kadının cesaretini, yaratıcılığını ve liderlik potansiyelini desteklediklerinin altını çizen Ünlü, şunları kaydetti:

"Finans alanındaki uzmanlarımızın verdiği eğitimlerle finansal okuryazarlığın gelişmesine katkıda bulunduk. 10. yılımıza girerken bu birikimi daha da ileri taşıyor, kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek olurken aynı zamanda bu fikirleri ölçekleyerek kalıcı başarı hikayelerine dönüştürmelerini hedefliyoruz. Bu yıl sunacağımız 50 bin dolar yatırımla birlikte, finansal kaynaklara erişimi kolaylaştırarak girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Kadınların teknoloji alanında daha fazla söz sahibi olduğu bir gelecek için bugün kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da programın 10 yıldır kadınların girişimcilik yolculuklarında yanlarında olarak onların bilgiye, mentörlere ve fırsatlara erişimlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Doğru destek mekanizmaları sunulduğunda girişimcilerin hem kendi fikirlerini gerçekleştirebildiğini hem de içinde bulundukları topluluklara değer katabildiklerini belirten Ünlü, "Bu yıl sunduğumuz yatırım desteği de aslında bu yolculuğun bir parçası. Amacımız yalnızca girişimlerin büyümesini değil, aynı zamanda kadınların teknoloji alanında daha görünür, daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde ilerlemelerini desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.

Afra, mezun girişimcilerin gelecekte başka kadın girişimcilere yol göstererek ekosistemde dayanışmayı artırmalarının önemine de işaret etti.