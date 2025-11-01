Haberler

Kadın Sanayici ve Girişimciler İstişare Toplantısı Bursa'da Yapıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya gelerek kadın istihdamı ve girişimcilik konularında değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, kadınların üretim ve istihdamındaki rolünün önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da gerçekleştirilen 'Kadın Sanayici ve Girişimciler İstişare Toplantısı'na katıldı. Göktaş, burada kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin kadın istihdamı, girişimcilik ekosistemi ve aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cam tavanları kırmak kolay değil ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır"

Kadınların üretim ve istihdamdaki rolünün güçlenmesinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Göktaş, kadınların başarı hikayelerinin yeni nesillere ilham olduğunu ifade etti. Göktaş, kendi yurt dışı siyaset ve diplomasi deneyimini paylaşarak, "Kadın varsa her şey mümkün" dedi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktaran Göktaş, "Cam tavanları kırmak kolay değil ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadın iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 27 iken bugün yüzde 37'ye ulaştığını belirten Göktaş, hedeflerinin bu oranı ilk aşamada yüzde 40'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten siyasete her alanda daha fazla destekleneceğini vurgulayan Göktaş, Aile Yılı kapsamında atılan adımları ve 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi'ni hatırlattı.

"Kadın girişimcilerimizin yanındayız"

Kadın kooperatifleri, dijital okuryazarlık projeleri, özel sektör iş birlikleri ve bölgesel girişimcilik programlarına değinen Göktaş, "Kadın girişimcilerimizin yanındayız. Kadınların üretime, istihdama ve inovasyona katılımı sadece ekonomiye değil, toplumun geleceğine de yatırım anlamı taşıyor" diye konuştu.

Bakan Göktaş, 2026'da Türkiye'nin kadın liderlere yönelik küresel bir programa ev sahipliği yapacağını da duyurarak toplantıya katılan girişimcilere davette bulundu.

Toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Bursa'daki kadın sanayici ve girişimcilerin yanı sıra sivil toplum temsilcileri de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
