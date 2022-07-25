Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" 2. dönemi çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" 2. dönemi çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 08 Nisan 2022 tarihinde ilan edilen "2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" çerçevesinde başvurusu alınan projelerin 2. Dönem değerlendirilme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvurusu alınan projelerden toplam 6 proje başarılı bulunarak Ajans Genel Sekreterliği onayıyla desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu'dan 1, Sinop'tan 4 ve Çankırı'dan 1 projenin başarılı bulunduğu program çerçevesinde, KUZKA tarafından projelere kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik "eğitim ve danışmanlık desteği" sağlanacak. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Kastamonu Sinop Ekonomi Haberler

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