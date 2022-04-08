Kadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor

Türkiye'nin batısından doğusuna sayıları giderek artan kadın kooperatifleri, e-ticaret ekosistemine dahil olmak için destek bekliyor. Çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülen programlar, ekosisteme dahil olmak isteyen kadın kooperatiflerine yol haritası sunuyor. Eğitimlerle finansal okuryazarlık kazanan kadın girişimciler arasında kooperatifleşme bilinci de giderek artıyor.

Kadın girişimcileri tek çatı altında buluşturan kooperatifler, e-ticaretin itici gücüyle giderek yaygınlaşıyor. Kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre, yalnızca 2021'de 530 yeni kadın kooperatifi kuruldu.

Pandemide kadın girişimciler arasında kooperatifleşme bilincinin yükseldiğini belirten Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Pandemi kadın kooperatiflerinin dijitalleşme sürecini hızlandırdı. Kadın girişimciler yeterli finansal okuryazarlık seviyesine ulaştıklarında, kooperatif kimliklerini e-ticaret ekosisteminde hızla olgunlaştırabiliyor. Özellikle bütçe planlaması ve yönetimi konusunda verilen eğitimler, kadın kooperatiflerinin e-ticaret faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yapı kazanması için büyük önem taşıyor" dedi.

FİNANSAL EĞİTİMLER KADIN KOOPERATİFLERİNİ E-TİCARETE KAZANDIRIYOR

Çeşitli finansal eğitimlerin, kadın kooperatiflerinin e-ticarete kazandırılmasında yol gösterici bir rol üstlendiğine dikkat çeken Hazır, "Habitat Derneği olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Türkiye ortaklığında geliştirdiğimiz 'Paramı Yönetebiliyorum' projesi ile kadın kooperatiflerinin e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2009 yılından bu yana sürdürdüğümüz proje kapsamında geliştirdiğimiz 'Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı', faaliyetlerimizin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Program kapsamında e-ticarette faaliyet göstermeyen ancak ekosisteme dahil olmak isteyen kadın kooperatiflerine ulaşmayı hedefliyoruz. Henüz e-ticaret ekosistemine dahil olamayan kadın kooperatiflerinin destek çağrısına cevap veriyoruz" diye konuştu.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 15 NİSAN

Geçtiğimiz yıl pilot uygulamasını gerçekleştirdikleri 'Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı' ile 14 kadın kooperatifini e-ticaret ekosistemine kazandırdıklarını kaydeden Hazır, "Program kapsamında kooperatiflerin ürünlerinin e-ticaret platformlarında pazarlanmasını, kooperatiflere özel internet sitelerinin tasarlanmasını ve dijital görünürlüğün artırılmasını sağladık. Öte yandan kooperatiflerin tüm üyelerinin sosyoekonomik konumlarının güçlendirilmesine katkıda bulunduk. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden tüm kadın kooperatiflerinin destek çağrılarını karşılamayı hedefliyoruz. Başvuru süreci 15 Nisan tarihine kadar devam edecek" ifadelerinde bulundu.

FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLİNCİ OLUŞTURUYORUZ

Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında kadın girişimcilerin yeterli finansal okuryazarlık seviyesine ulaşmalarına yönelik ciddi mesafeler kat ettiklerini söyleyen Hazır, "Çeşitli finansal ürün ve hizmetlerin doğru kullanılması, bütçe planlaması, birikim, yatırım ve borç yönetimi ile finansal hak ve yükümlülükler gibi konularda sunduğumuz eğitimlerle kadın kooperatiflerinin e-ticaret faaliyetlerine yön veriyoruz. Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programımız sayesinde finansal okuryazarlık seviyesine ulaşan kadın girişimciler, e- ticaret faaliyetlerine başlayabilmek için gerekli altyapıyı elde ediyor" dedi.