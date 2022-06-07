"Kadın kooperatifleri" dijital dönüşümlerini tamamladı - Haberler

Visa, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'nın ilk yıl etki sonuçları açıklandı.

Visa, UNDP ve Habitat Derneği'nden yapılan ortak açıklamada, bir yıllık sürenin sonunda 14 kooperatifin tamamı online ticaret, dijital pazaryerinde satış ve web sitesi altyapısını başarıyla oluşturdu.

Big Cat Research tarafından Programa ilişkin gerçekleştirilen sosyal etki araştırması kadın kooperatiflerinin yüzde 86'sı satışlarında artış kaydettiğini, yüzde 93'ü ise yeni iş birlikleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'na yapılan her 1 liralık yatırım, 2 katı sosyal getiri yarattı.

Türkiye'nin dört bir yanından programa katılan 14 kadın kooperatifiyle İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen UNDP, Visa ve Habitat Derneği yöneticileri, bu olumlu sonuçlardan yola çıkarak programın ikinci yılına 12 yeni kadın kooperatifinin dahil edildiğini açıkladı.

13 yıldır başarılı şekilde yürütülen, 2 milyona yakın kişiye ulaşan Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında gerçekleştirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı, kadın kooperatiflerinin finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik alanında farkındalıklarını artırma ve bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Kooperatiflere dijitalleşme başlığı altında web sitesi kurulumu, ödeme altyapısının oluşturulması, marka oluşturma, lojistik gibi e-ticaretin tüm bileşenleri konusunda eğitim ve destek sağlanıyor.

Her kooperatife bilgisayar hibe ediliyor ve e-ticaret altyapılarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Kooperatiflerin dijital pazaryerlerinde tanıtım ve görünürlük faaliyetleri desteklenerek sosyal medya üzerinden etkin iletişime başlamaları sağlanıyor.

Programa dahil olan 26 kooperatif Türkiye'nin dört bir yanındaki 19 ilden geliyor. Kooperatiflerin yüzde 93'ü daha önce böyle bir programa dahil olmadıklarını belirtiyor. Kooperatifler ağırlıklı olarak gıda, hediyelik eşya, tekstil ve daha pek çok alanda ürünler üretiyorlar.

"Kadın kooperatiflerinin yüzde 76'sı program sayesinde e-ticarete başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Visa olarak bir ekonomi ne kadar kapsayıcı olursa, o ekonomideki oyuncuların da o kadar gelişip büyüyeceğine inandıklarını belirtti.

Tezel, şunları kaydetti:

"Eşit işaretine benzeyen logomuz kapsayıcılık ve eşitliğe dayalı yaklaşımımızı çok güzel özetliyor. Bu bağlamda hem kadınların güçlenmesi hem de küçük işletmelerin dijitalleşerek ekonomiye dahil olabilmeleri için pek çok projeyi aynı anda yürütüyoruz. Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı her iki odağımızı da içeriyor. Program sonucunda kooperatiflerin tümünün ticaret altyapısını dijitalleştirmiş olmasını yüzde yüz başarı olarak nitelendiriyoruz.

Kadın kooperatiflerinin yüzde 76'sının program sayesinde e-ticarete başlaması, yüzde 71'inin satış kanallarını çeşitlendirebilmesi ve yüzde 47'sinin ihracatı hedeflemesi yaptığımız işin ne kadar katma değerli olduğunu ortaya koyuyor. Dijitalleşme desteği verdiğimiz kooperatiflerden dünyamız değişti, 3 senede gideceğimiz yolu 1 senede aldık, online siparişe başlayınca yurt dışına satışa başladık, bereketimiz arttı gibi sözleri duymak projenin bundan sonrası için de bizleri çok yüreklendiriyor. Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı ile dijitalleşme yolunda üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise Kooperatiflerin Türkiye'de kadınların ekonomiye düşük katılım oranına çözüm bulmak için ilgi çekici bir fırsat sunduğunu kaydederek "Ancak sıklıkla kooperatiflerin ürünleri için pazar bulmada zorluk çektiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vinton, "Bu nedenle daha geniş bir pazar yerine ulaşmak için dijital araçların nasıl kullanılabileceği konusunda kendilerine tam zamanında destek sağlayabilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Habitat Derneği Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da Habitat Derneği ve tüm proje ortakları ile kadın istihdamının sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarını vurguladı.

Hazır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda Mart 2021'de Paramı Yönetebiliyorum kapsamında ilk olarak 13 farklı şehirden kadın kooperatifleriyle Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programını başlattık. Kadın kooperatiflerinin dijital pazar kurması, dijital pazarlama, e-ticaret ve finansal okuryazarlık gibi konuları içeren 11 farklı eğitim programı Haziran 2021'de tamamlandı. Eğitim programını tamamlayan 14 kadın kooperatifi de aktif olarak online satış yapabilir duruma geldi.

Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı kapsamında yeni döneminde 12 kadın kooperatifi olmak üzere toplamda 19 ilden 26 kadın kooperatifini destekleyeceğiz. Kadın kooperatiflerinin bin bir emekle ürettikleri el emeği ürünlerinin dijitalde pazarlanarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşması hikayelerini dinlemek bir kez daha yaptığımız projenin ne kadar anlamlı olduğunu bizlere hatırlattı."