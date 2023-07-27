Kadın kooperatiflere dijital reklam destek paketi kapsamında 20 milyon TL'lik satış hacmi imkanı

Şekerbank, Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına ek olarak, her bir kadın kooperatifine 10 bin TL olmak üzere dijital reklam desteği ve bankacılık ürün ve hizmetleriyle finansmana erişim imkanı sunacak.

Şekerbank, Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına ek olarak, her bir kadın kooperatifine 10 bin TL olmak üzere dijital reklam desteği ve bankacılık ürün ve hizmetleriyle finansmana erişim imkanı sunacak. İş birliği ile toplam 2 milyon TL değerinde HepsiAds dijital reklam desteğine ulaşılması hedefleniyor.

Hepsiburada ve Şekerbank'ın girişimci kadınlardan oluşan kadın kooperatiflerine desteği sürüyor. "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı dahilinde, 2017 yılından bu yana Türkiye'de 43 binden fazla girişimci kadın, 200 den fazla kadın kooperatifi ve 51 sivil toplum kuruluşuna katkı sağlayan Hepsiburada, kadın kooperatiflerine destek olmak amacıyla Şekerbank ile iş birliğine gitti.

Hepsiburada, bünyesinde satış yapan kadın kooperatiflerine Şekerbank iş birliğiyle 10 bin TL değerinde HepsiAds dijital reklam desteği ve bankacılık ürün ve hizmetleriyle finansmana erişim imkanı sunacak. Finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmek isteyen kadın kooperatifleri, Şekerbank'tan 250 bin TL'ye kadar nakit desteği de alabilecek. Kampanyaya katılan Şekerbank müşterisi kadın kooperatifleri, ayrıca 1 yıl boyunca POS aidat muafiyeti ve ücretsiz EFT/havale hakkına sahip olacak.

Şekerbank'ın kadınlara özel sunduğu "Bütçem Benim Bonus Kart" yıllık kart aidat ücretinden de yine 1 yıl süreyle ücret alınmazken, katılımcılar, Hepsiburada siparişlerinde süresiz bedava kargo hizmeti, ücretsiz fotoğraf çekiminin yanı sıra ücretsiz "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü E-ticaret" ve Şekerbank Finansal okuryazarlık eğitim fırsatlarından da yararlanabilecek.

İş birliği ile kadın kooperatiflerine dijital reklam destek paketi kapsamında 20 milyon TL'lik satış hacmi imkanı oluşturulması hedefleniyor. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, kadın kooperatiflerinin büyümesi ortak hedefiyle böyle bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Kumoğlu: "Üreten kadınların işlerini birlikte büyütüyoruz"

Kadınların üretime ve iş gücüne daha etkin katılımı için kadın bankacılığı yaklaşımlarına değinen Tuğbay Kumoğlu, "Dijital kanallarımız aracılığıyla kapsayıcı finans alanında ilklere imza atıyoruz. Dijital bankacılık ürünlerimizin yanı sıra kadınlara özel işletme ve yatırım kredilerimiz, kredi kartlarımız ve finansal okuryazarlık eğitimlerimizle kadın kooperatiflerimize destek oluyor, üreten kadınların işlerini birlikte büyütüyoruz. Hepsiburada ile iş birliği içinde olduğumuz 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı sayesinde de Türkiye'nin neresinde olursa olsun kadın üreticilerimizin pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek, satış fırsatlarını artırmak için özel bir dijital reklam ve finans kaynağı sunacağız. Girişimci kadınlarımızın ürettiklerini daha geniş pazarlara sunmanın ve satışlarını artırmanın yollarını göstererek, söz konusu girişimleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştiren ilk banka olarak, kadınlarımızın üretime devam edebilmesi için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Özgün: "Girişimci kadınlara desteklerimiz artarak devam edecek"

Kadın girişimcilere destek olmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise "Hepsiburada olarak, 2017 yılından bu yana, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında destek sağlıyoruz. E-ticaret ekosisteminin her alanında kadınların yanında yer aldık ve programımızla bugüne kadar 43 binden fazla girişimci kadına, 220'ye yakın kadın kooperatifine ve 30 sivil toplum kuruluşuna katkı sağladık. Şekerbank ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliğimizle de kadın kooperatiflerinin finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk. Önümüzdeki dönemde de şirket olarak bugüne kadar yaptığımız gibi tüm imkanlarımızı sunarak girişimci kadınları güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre; ilgili iş birliği ile toplam 2 milyon TL değerinde HepsiAds dijital reklam desteğine ulaşılması hedefleniyor. Kampanyaya katılan kadın kooperatifleri, HepsiAds ile e-ticaret hacmini büyütebilecek. Hepsiburada, hepsiAds reklam çözümleri ile birlikte satıcıların ürünlerini ve mağazalarını aramalarda üst sıralara taşıyarak satışları artırırken, mağazalara ve ürünlere yönelik farkındalık oluşturup satıcıların tüm kampanyalarını duyurabileceği app ve web üzerinden stratejik konumlandırılmış video ve görsel reklamlar ile verimli reklam alanlarını sağlıyor. HepsiAds'den faydalanan işletmeler, Hepsiburada üzerinden verdikleri reklamlar sayesinde ziyaret trafiklerini 10 kat ve satışlarını ise 3 kat artırma imkanı bulabiliyor. - İSTANBUL