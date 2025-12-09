Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üyeleri, Oyak Renault'da buluştu

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmaları Bursa'ya taşımak ve iş dünyasında Bursa'yı bu alanda örnek bir il olarak konumlandırmak amacıyla UN Global Compact Türkiye'ye bağlı olarak BUSİAD, BUİKAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde ve KalDer'in desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, üye ziyaretleri kapsamında bu ay Oyak Renault'da bir araya geldi.

Fabrika turuyla başlayan ziyarette, iş dünyasında kadın temsiliyetini güçlendirmeye yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği girişimleri ve iyi uygulamalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Üretim hattı ziyaretiyle başlayan etkinlik, endüstriyel hayatta kadın temsiliyetini artırmaya yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları ve iyi örneklerin paylaşımlarıyla devam etti.

Programın açılışında konuşan Oyak Renault Tedarik Zinciri Direktörü ve Women Renault Group Türkiye Başkanı Sibel Bayat, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı politikalarının, kadınların iş hayatında güçlendirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmaların kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bayat, "Bu konuda sadece şirketimizde değil, ekosistemimizde de etkin rol alıyoruz" dedi.

Ardından söz alan İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, etkinlik kapsamında şirketin çeşitlilik, kapsayıcılık ve sıfır ayrımcılık ilkelerini temel alan politikaları ile cinsiyet, yaş, kültürel farklılıklar ve engellilik alanındaki uygulamaları paylaşmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konusunda Bursa'yı öncü bir şehir haline getirmek amacıyla 2016 yılında BUSİAD, BUİKAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer'in desteğiyle kuruldu.

UN Global Compact Türkiye'ye bağlı olarak faaliyet gösteren platform, farklı sektörlerden 45 WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacısı firma ile iş birlikleri geliştiriyor. Platform, firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak ve ev içi şiddete karşı ortak politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. - BURSA