Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden hibe desteği

Kütahya'nın Gediz İlçesinde faaliyet gösteren Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından aldığı hibe desteği ile sade ve sebzeli ürün üretimine başlayacak. Kooperatif, kadın istihdamını arttırmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Ticaret ve Sanayi Bakanlığına sunduğu proje kabul edildi. Kadın istihdamını arttırmak için kurulan kooperatif bu çerçevede sade ve sebzeli ürün üretimine de başlayacak.

2022 yılında 'Gediz'de Tarhana ile Dar Hane Kalmayacak' projesi ile kurulan, Üreten kadınların kalkınması, istihdamının sağlanması amacıyla Sınırlı sorumlu Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Münevver Yamaner proje çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Bakanlığından 223 bin 500 liralık hibe desteği alacaklarını söyledi.

Yamaner, "Kooperatifimiz Zafer Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projeleri ile 'Gediz'de Tarhana ile Dar Hane Kalmayacak' projesi içerisinde oluşturulmuş bir kooperatiftir. Kooperatifimizin kuruluş amacı Gediz tarhanasını tanıtmak bunun yanında kadınlarımızı istihdam etmektir. Bu amaçla Erdoğmuş köyünde kurulan kooperatifimizde, Ağustos ayında 10 kadını istihdam ederek üretimimize başlamış bulunmaktayız. Temel ürünümüz tarhananın yanında bizler erişte ve erişte türlerini üretme ihtiyacı duyduk. Bu sebeple sade ve sebzeli ürünleri üretme ihtiyacı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Kooperatif Destek Hibe Programına bir başvuruda bulunduk" dedi.

Ticaret Bakanlığının Kooperatif Destek Hibe Programına kabul gören proje için Yamaner "Bu proje çerçevesinde, 223 bin 500 liralık bir desteğimiz kabul gördü. Bu destekle birlikte biz bir adet nem alma makinesi, bir adet kurutma fırını, bir adet yufka açma makinesi ve iki adet pişirme ocağı almak için projemizi oluşturduk. Amacımız temel olarak tarhana üretimi olsa da bunun yanında sade ve sebzeli erişte üretimi, devamında da diğer doğal ürünlere yönelerek kooperatifimizin üretimini artırmak, daha fazla kadın istihdamını yapmaktır" açıklamalarında bulundu. - KÜTAHYA