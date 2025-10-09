Kadın Girişimi Kooperatifi Deprem Sonrası Umut Oluyor

SEDA TOLMAÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeyle hibe alan Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hem üretim gücünü artırdı hem de depremzede kadınlara umut oldu.

Kooperatifleri güçlendirmek amacıyla başlatılan "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında birçok ilde faaliyet gösteren kooperatiflere hibe sağlandı.

AB tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen projeyle destek alan kooperatifler, hem ekipmanlarını yeniledi hem de istihdam oluşturdu.

Proje kapsamında destek alan kooperatiflerden biri de Hatay'da faaliyet gösteren Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu. Kentin yöresel lezzetlerini üreten kadınlardan oluşan kooperatif, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı yıkımı, üretimin gücü ve aldığı destekle aştı.

Destekle önce iş yerini onardı sonra ekipmanlarını yeniledi

Kooperatifin kurucu ortağı Atiye Sönmez Erdoğdu, AA muhabirine, Hatay'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ancak depremle kentin büyük bir bölümünün yıkıldığını anımsattı.

Hatay halkının sadece evlerinin değil, hayallerinin de yıkıldığını anlatan Erdoğdu, "Değil üretmeyi, yaşamayı bile bir daha başaramayacağımızı düşünüyorduk. Ancak tam bu sırada ENHANCER Projesi ile tanıştık. Bu projeyle umutlarımız yeniden filizlendi. Proje, hem istihdam hem de kapasite geliştirme yönüyle bizi ileriye taşıdı. Depremden önce küçük bir iş yeriyken şu anda yaklaşık 50 kadına umut veren bir fabrikaya dönüştük, bu kadınların hepsi de depremzede." dedi.

Erdoğdu, depremin ardından 8 ay iş yerlerinin kapalı kaldığını hatırlatarak, projeden aldıkları destekle önce iş yerini onardıklarını, sonrasında soğuk hava deposu kurduklarını, ardından makine ekipmanlarını yenilediklerini anlattı.

Erdoğdu, ayrıca dijitalleşmeye yönelik eğitim aldıklarını, bu eğitimlerde yapay zeka teknolojisiyle tanıştıklarını söyledi.

Hatay'ın yöresel lezzetlerini üretiyorlar

Hatay'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edildiğini hatırlatan Erdoğdu, kooperatif olarak kentin tescilli gıda ürünlerini ürettiklerini belirtti.

Erdoğdu, bu ürünler arasında turunç reçeli, salça, nar ekşisi ve baharat türlerinin yer aldığını ifade etti.

Erdoğdu, hayata geçirmeyi hedefledikleri Gastronomi Köyü Projesi hakkında da bilgi verdi.

Bu projeyle toprakta üretim yapacaklarını, ürettiklerini işleyerek sofraya taşıyacaklarını aktaran Erdoğdu, "Tüm dünyaya hizmet edecek bir gastronomi köyü kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, gastronomi turizminin durak noktalarından biri olmak ve hem ülkemizden hem de dünyadan insanları ağırlayarak yemeklerin yapılışını anlatmak, lezzetleri tattırmak. Ayrıca buraya bir yeşil enerji sistemi kurmak istiyoruz." diye konuştu.