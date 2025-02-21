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Kadın Girişimciliği Destekleyen Belgelendirme Kriterleri Gözden Geçirildi

Kadın Girişimciliği Destekleyen Belgelendirme Kriterleri Gözden Geçirildi
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Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), 'TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri'ni değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. Toplantıda, belgelendirme süreci ve kadın girişimciler için sağlanan avantajlar üzerinde duruldu.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), 'TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri'ni değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri; kadınların sahip olduğu, kadınların liderliğindeki veya kadınların yönettiği işletmeler gibi kadın girişimciliği ile işletmelerin ortak tanımlarını ve söz konusu işletmelerin mülkiyet, yönetim ve kontrolünün kadın girişimcilerde olduğunun belirlenmesine yönelik hususları kapsıyor. KAİSDER, söz konusu kriterler kapsamında 'toplumsal cinsiyet eğitimi' veren sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bu eğitimlere hız veren KAİSDER'in iş yerlerinde verdiği eğitimlerle ilgili sertifikalar, resmi belge niteliği taşıyor. TSE Ankara Hizmet Veri Belgelendirme Müdürü Kürşat Bacanlı'nın katıldığı çalıştayda, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek belgelendirme kriterlerinin maddeleri münazara edildi ve öneriler geliştirildi. Çalıştayda, Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Müge Yaşar Eliuz Kum da katılımcıları; belge sahibi olan ve ihracatını artırmayı hedefleyen kadınlara pazar araştırma desteğinde yüzde 20 ek destek sağlandığını hatırlatarak bu konuda ek avantajlar üzerinde çalışıldığı konusunda bilgilendirdi.

KAİSDER üyeleri kriterlere değerlendirmeleriyle katkıda bulundu

KAİSDER üyelerinin toplantı öncesinde içerik konusunda ön hazırlık yaparak katıldığı toplantıda Kürşat Bacanlı, belgelendirme süreci hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi ve belgenin sağlayacağı avantajları detaylı şekilde aktardı. KAİSDER üyeleri, mevcut kriterler ve puanlama sistemi üzerine değerlendirmelerde bulunarak, düzenleme ve güncelleme önerilerini dile getirdi. Üyeler, düzenlenen anketlerle, kadın girişimcilerle ilgili mevcut durumun analizini yaparken, getirilecek kriterlerin iyileştirilmesine yönelik somut önerilerini paylaştılar.

Kriterleri yerine getirebilen firmaların aldığı 'Kadın girişimcilik belgesi' finansa erişimde avantaj sağlarken yapılacak iş birlikleri ile devletin farklı uygulamalarında da yeni avantajlar sunuyor. Kadın Girişimcilik Belgesi alan firmalar için devletin diğer birimleri ile de muhtemel avantajlar için istişare toplantıları yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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