Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Yeni Politikalar

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiştiriyor. Her geçen gün daha fazla kadın, kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni bir dinamizm katıyor" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş'ın ilk programı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, il protokolü, iş kadınları ve girişimcilerin katıldığı 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' etkinliği oldu. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiştiriyor. Her geçen gün daha fazla kadın, kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni bir dinamizm katıyor. Biz istiyoruz ki tıpkı onlar gibi her kadın kendi yeteneklerini harekete geçirsin. Kararlılıkla yol alsın, emeğiyle değer katsın. Sadece kendisi için değil, ailesi ve çevresi için de geride silinmez bir iz bıraksın. Fakat TÜİK verilerine baktığımız zaman, 2025 yılının ikinci çeyreğinde işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının sadece yüzde 18,1 olduğunu görüyoruz. Bu oran bize, kadın girişimciliğini artırmanın ve mevcut girişimcileri desteklemenin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bakanlık olarak, kadınların girişimcilik yolculuğunda önlerini açmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onları bilgiyle, finansal imkanlarla ve mentörlük destekleriyle güçlendiriyoruz" dedi.

'SADECE TEORİK BİLGİ EDİNMEKLE KALMAYACAKLAR'

Kadınların eğitim programlarıyla sadece teorik bilgi edinmekle kalmayacağına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Katılımcılar girişimcilik yolculuklarında markalaşma, finansal kaynağa erişim ve ekip yönetimi gibi temel alanlarda eğitim alarak işlerini daha sağlam temellere oturtma fırsatı bulacak. Eğitim programlarıyla sadece teorik bilgi edinmekle kalmayacak, alanında uzman eğitmenler, ilham veren rol modeller ve deneyimli girişimcilerle buluşarak yolculuklarını daha donanımlı bir şekilde sürdürecekler" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÖN VERMELERİNİ HEDEFLİYORUZ'

2025 Aile Yılı'nda kadın girişimcilerin gücünü büyüterek, Türkiye'nin geleceğine yön vermelerini hedeflediklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün, kadınlarıyla yükselen bir Türkiye varsa, bu her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinin güçlü bir tezahürüdür. Bu doğrultuda kadınların her alanda güçlendirilmesi için tarihi nitelikte politikalar hayata geçirdik. Özellikle girişimcilik alanında ortaya konan irade ve destek bugün başlattığımız bu programın da en önemli dayanağıdır" dedi. Program konuşmaların ardından panelle devam etti.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,