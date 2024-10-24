Kadın Girişimciler Erzurum'da Toplandı

TOBB Erzurum İl Kadın Girişimcileri Kurulu, kadınlara yönelik geliştirilecek projeleri ele almak için bir araya geldi.

ETSO Toplantı Salonu'nda buluşan kadınlar "Sanayide, Tarım ve Turizmde Kadın Eli" programının detaylarını masaya yatırdı. TOBB Erzurum İl KGK Başkanı M. Kübra Alioğulları, bölge kadınlarının her türlü zorluğun üzerinden gelecek güce ve deneyime sahip olduğunu belirterek, "Sanayide, tarım ve turizmde yapılacak olan kadın odaklı girişimler artarak devam edecektir. Ülkemizin ekonomik kalkınma hedeflerine katkı için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM