Kadın Girişimciler Badem Eli Kooperatifi ile Yöresel Ürünler Üretiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci kurdukları Badem Eli Kahta Kadın Kooperatifi'nde ürettikleri 14 badem çeşitliliği ve yöresel gıda ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Badem Eli Kahta Kadın Kooperatifi'nde badem ezmesi, çikolatalı, zencefilli, kakaolu bademlerin yanı sıra, badem şekeri ve daha birçok ürün bulunuyor.

İçli köfte, yaprak sarması, peynirli, çökelekli katma ve çiğköfte gibi günde 4 çeşit yöresel yemekler de çıkaran kadın girişimciler aynı zamanda da ailelerine istihdam sağlıyor.

Badem Eli Kahta Kadın Kooperatifi Başkanı Hacer Yıldırım, "7 bayan bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Badem üzerine 14 çeşitlik bir badem üretimi oldu bizde. Bunun zerdeçallısı, kahvelisi, kakaolusu gibi buna benzer 14 çeşitli bir badem türünü çıkardık. Bunun yanı sıra yöresel ürünlerimiz var. Kurutmalıklar, domates ve biber salçası, pul biberi gibi yöresel ürünlerinde satışını yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerine de gönderiyoruz. Aynı zamanda burada günlük 4 çeşit yöresel yemeklerimizden içli köfte, sarma, katma ve çiğ köfte çıkıyor. Ben bu kooperatifimizin kurulmasında emeği geçen tüm bayan arkadaşlarımıza, ekibimize yürekten teşekküre ediyorum" dedi.

Kooperatif üyelerinden Ayfer Aydın ise deprem sonra böyle bir girişimde bulunarak ailesine katkı sunduğunu söyledi. - ADIYAMAN