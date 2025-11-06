Kadın Girişimciler Ankara'nın Ekonomisinde Önemli Rol Oynuyor

Ankara Sanayi odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Bugün sanayiden teknolojiye, tasarımdan ihracata kadar birçok alanda kadın girişimcilerimizin emeği, aklı ve liderliği ile yükselen bir Ankara görüyoruz" dedi.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurulu Toplantısı, ASO'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, iş dünyasında kadının güçlenerek varlığını artırmasının Türkiye için çok daha verimli, sistemli, kapsayıcı bir refah toplumu haline gelmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Kadınların ekonomik hayata katılımda son 20 yılda ilerleme kaydedildiğini aktaran Ardıç, "TÜİK'in 2024 İşgücü İstatistikleri'ne göre ülkemizde kadınların girişimcilik alanındaki görünürlüğü son 20 yılda belirgin biçimde artmıştır. 2002 yılında yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranı 2024'te yüzde 18,2'ye yükselmiştir. Aynı dönemde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 36,8'e, kadın istihdam oranı ise yüzde 25,3'ten yüzde 32,5'e yükselmiştir. Bu istatistikler, ülkemizde kadınların ekonomik hayata katılımında son 20 yılda hem niceliksel hem niteliksel bir ilerleme kaydedildiğini göstermektedir" diye konuştu.

Kadınların iş kurma konusunda hala erkeklerden geride olduğunu belirten Ardıç, bunun sebebinin kadınların finansmana erişimde karşılaştıkları yapısal engeller olduğuna dikkati çekti.

"Kadın istihdamının ve iş gücüne katılım oranının artması hayati önemdedir"

Kadın istihdamının artmasının önemine değinen Ardıç, "ASO olarak, kadın girişimcilerimizin sanayide, üretimde, inovasyonda daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Biliyoruz ki kadınların aklı, emeği olmadan sanayide dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşemez. Bu dönüşüm için kadın girişimcilerin sayısının artması, kadın start-up'lara daha fazla imkan verilmesi, kadın istihdamının ve iş gücüne katılım oranının artması hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimcilerimizin emeği, aklı ve liderliği ile yükselen bir Ankara görüyoruz"

Kadın girişimcilerin katkısının değerli olduğunu kaydeden Ardıç, "Kadınların üretim süreçlerine katılımı, yalnızca ekonomik büyümeye değil, toplumsal dönüşüme de yön verir. Bu noktada Ankara'mızın sosyoekonomik gelişmesinde siz kadın girişimcilerin katkıları da son derece değerlidir. Bugün sanayiden teknolojiye, tasarımdan ihracata kadar birçok alanda kadın girişimcilerimizin emeği, aklı ve liderliği ile yükselen bir Ankara görüyoruz" dedi.

"Ülkemiz sanayi politikalarında kadın girişimciliğinin stratejik bir öncelik olarak ele alınması gerekmektedir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na destekleri için teşekkür eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Kadının sadece istihdamda değil, yönetimde, karar mekanizmalarında ve girişimcilikte daha fazla yer almasını sağlayacak her adımın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ankara Sanayi Odası olarak bu sürece sadece destek olmakla kalmıyor, aktif şekilde katkı sunuyoruz. Ülkemiz sanayi politikalarında kadın girişimciliğinin stratejik bir öncelik olarak ele alınması gerekmektedir. Kredi Garanti Fonu benzeri 'Kadın Girişimci Teminat Fonu' kurulabilir. Kadın kooperatifleri için vergi indirimi ve faizsiz yatırım kredileri sağlanabilir. Organize Sanayi Bölgeleri'nde kadınlara ait işletmelere enerji, arsa ve yatırım teşviklerinde pozitif ayrımcılık uygulanabilir. Bunlar sadece bir sosyal politika değildir; aynı zamanda üretim ekonomisini büyütmenin de yollarından biridir."

"Kadın girişimciliği, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ise, "Güçlü aileler, güçlü bireyler yetiştirir. Güçlü bireyler ise güçlü bir toplumu inşa eder. Bu bağlamda özellikle kadınlarımızın toplum ve ekonomi içindeki konumunu güçlendirmek, sadece bireysel bir hedef değil, ulusal bir kalkınma meselesidir. Kadın girişimciliği, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Bir kadının üretime, istihdama ve yeniliğe katkısı yalnızca ekonomik bir kazanım değildir; aynı zamanda sosyal dönüşümün, adaletin ve fırsat eşitliğinin de teminatıdır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA