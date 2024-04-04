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Kadın Girişimci ve Kadın Yatırımcı Paneli Gerçekleştirildi

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Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) işbirliğiyle "Kadın Girişimci ve Kadın Yatırımcı Paneli" gerçekleştirildi.

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, ASO Meclis Salonu'ndaki etkinlikteki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve gelen kadın belediye başkanı sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Artık girişimcilikte ve yatırımda kadınların rolünün giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Diker, "Bu panel, kadın girişimciliğini ve yatırımcılığını nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimize dair ilham verici ve yapıcı bir toplantı olmasının yanı sıra deneyimlerimizi paylaşmak için de oldukça önemli." dedi.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt da kadın girişimci oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2002'de yüzde 13,1 iken 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 16,6'ya yükseldiğini ifade etti.

Bu artışın umut verici olsa da finansman zorlukları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hala tam anlamıyla aşılamadığını kaydeden Özbozkurt, girişimciliğin kadınların sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerini yansıtabilecekleri en etkili alanlardan olduğunu anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de Türk toplumunun kadının yerini her zaman güçlü bir şekilde savunduğunu dile getirdi.

Kadın girişimci sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Şimşek, "Bugün unicorn olarak tanımladığımız start-up ekosisteminden yedisinin dördü kadın girişimci tarafından kuruldu. Kadınlarımız start-up ekosisteminde kalite ile daha değerli şirketlerle varlık göstermeye başladı." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Ekonomi

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