Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde tekstil geri dönüşüm tesisini kuran Zeliha Akıncık, 5 yıldır tekstil atıklarından elyaf üretiyor. Geri dönüştürülen elyafları ihraç ettiklerini belirten Akıncık, "30 kişiyle başladığımız bu yolculuğa, 2022 itibarıyla yüzde 50'sinden fazlası kadın olan 95 kişiyle devam ediyoruz. İhracatımızın çoğunu Mısır, İtalya, İspanya ve Bangladeş'e yapıyoruz" dedi.

Örgü kumaş sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ihracat biriminde 17 yıl çalışan Zeliha Akıncık, Avrupa ülkelerindeki döngüsel tekstili keşfedince Kahramanmaraş'ta da benzer bir çabaya girdi. 2017 yılında Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, kentin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı ilk tekstil geri dönüşüm tesisini kuran Akıncık, bu süreçte bölgesel teşvik, SGK, vergi ve faiz indirimi gibi devletin sunduğu birçok destekten yararlandığını söyledi.

"Yıllık yaklaşık 16 bin ton atık topluyoruz, bunun 14 bin tonunu geri dönüştürebiliyoruz. Tekstil atıklarının içinden gelen ve geri dönüştüremediğimiz kağıt, plastik gibi atıkları da geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. 2017'de 30 kişiyle başladığımız bu yolculuğa, 2022 itibarıyla yüzde 50'sinden fazlası kadın olan 95 kişiyle devam ediyoruz. İhracatımızın çoğunu Mısır'a, İtalya'ya, İspanya'ya ve Bangladeş'e yapıyoruz. Bu ülkelere direkt ihracat yaparken; bir de simbiyoz halinde olduğumuz diğer firmalar var. Onlar da başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır."