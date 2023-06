Kadın girişimci Emine Efe, KOSGEB desteğiyle palet atölyesi kurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki kadın girişimci Emine Efe, KOSGEB desteği ile kurduğu palet atölyesinde ürettiği ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Tosya'da yaşayan 3 çocuk annesi Emine Efe, yaklaşık 3 yıl önce ahşap oyuncak üretme fikriyle KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katıldı. Eğitimleri sırasında palet sektöründeki hareketliliği fark eden Efe, palet atölyesi kurmaya karar verdi.

KOSGEB desteğiyle yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde atölye kuran ve palet üretimine başlayan Efe, fason üretimin yanı sıra ürettiği ürünleri yurt içine pazarlıyor.

Emine Efe, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl önce Tosya'ya yerleştiğini ve ilçede iş sahibi olduğunu söyledi.

Tosya'da ahşap işlerinin yaygın olduğuna işaret eden Efe, "Kastamonu genel olarak marangozluğun yoğun olarak yapıldığı bir il. Bu yüzden ben de marangozluğa ilgi duydum. Ahşap oyuncak hayaliyle kursa gittim. Aslında ahşap oyuncak yapmak istiyordum. Belgemi alıp dükkan açmak isterken ilçede palet sektörünün hızla geliştiğini fark ettim. Pazarın genişlediğini görerek sektöre girmeye karar verdim." dedi.

KOSGEB desteğiyle iki buçuk yıl önce atölyesini kurarak üretime başladığını anlatan Efe, şöyle devam etti:

"Başından sonuna kadar her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Alım-satım, muhasebe, müşteri ilişkileri, çivilerin çakımı, kesimi, kalite kontrolüne kadar her şeyi kendim yapıyorum. Bir marka olma hayalim var, bu yüzden kalite kontrolümü en üst seviyede tutuyorum. Tomruğu ihale ile tedarikçilerden alıyorum. İstediğim ebatlarda getirtiyorum. Çoğu zaman kendim, bazen de 18 yaşındaki oğlumun desteği ile palet imalatına devam ediyorum. İhtiyaç duyduğumuzda da dışarıdan işçi desteği alıyoruz. Başından sonuna kadar her şeyine hakimim. İki buçuk yıldır bu işi çok severek yapıyorum. Makinelerin de birçok sorununu öğrendik artık. Arıza yaptığında önce kendim bakıyorum, kendim halletmeye çalışıyorum. Yapamazsak dışarıdan destek istiyorum."

Markalaşıp fabrika kurmak istediğini belirten Efe, "İlk başladığımda 10 personele kadar çıktık. İşlerimiz biraz yavaşladığı için işçi sayısını azalttık. Tekrar büyümeye hazırlanıyorum. 20 kişiye kadar çıkmak istiyorum. Büyük bir fabrika olmak, markalı ürünlerimi yapmak istiyorum." diye konuştu.

Ahşap oyuncak hayalinden de vazgeçmedi

Bir hayalin peşinde yola çıktığını söyleyen Efe, şunları söyledi:

"Oyuncak yapmak için yola çıktım. Talaş ve odunun çocuklara hiçbir zararı olmadığını düşünüyorum. Bunu geliştirmek istiyorum. Bu palet işi ne kadar ilerlerse ilerlesin, ahşap oyuncak yapma hayalim devam edecek. Bir gün o işi yapmak istiyorum. Ahşap oyuncak hayali ile çıktığım bu yolda palet imal ediyorum. Türkiye'nin birçok iline paletleri gönderiyoruz. Bunun yanında Irak'a, Amerika'ya ürün gönderdik. Daha da büyümek düşüncesindeyim. Tosya'da fason olarak çalıştığım birçok firma benim yaptığım paletleri yurt dışına gönderiyorlar."

Kadınların girişimci olması gerektiğini dile getiren Efe, "Kadınların her yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin. Kimse kimseye kolaylık sağlamayacak bu hayatta. Her şeyi öğrenmeliyiz." dedi.

"Kadın girişimcilerimizin ilimize kattığı değeri önemsiyoruz"

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol da Efe'nin önemli bir girişimcilik örneği sergilediğini söyledi.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Erol, "Kastamonu KOSGEB Müdürlüğü olarak ilimizde KOBİ ve girişimcilerimizi AR-GE, yeni yatırımlar ve yeni girişimler noktasında desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kadın girişimcilerimizin ilimize kattığı değeri önemsiyoruz ve bu anlamda kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların ekonomiye katkılarına biz de KOSGEB olarak destek vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Efe'nin güzel bir örnek olduğunu anlatan Erol, şunları kaydetti:

"İleri girişimcilik desteği ile aldığı makine, ekipman ve diğer destek tutarları ile işletmesini geliştirdi. Gördüğümüz kadarıyla başarılı bir şekilde işletmesini yürütüyor. Piyasanın ihtiyacı olan palet üreterek ekonomiye ciddi manada katkı veriyor. Geri dönüşüm noktasında da piyasaya katkı sağlıyor. Çevreci ve geri dönüşümü destekleyen bir girişim."