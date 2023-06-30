Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında, geçen yıl 54 ilde faaliyet gösteren 141 kooperatifin 144 projesine toplam 13 milyon 669 bin lira hibe desteği verildi. Kadın emeğini ekonomiye kazandıran kooperatiflerin desteklenmesi önem kazanıyor.

6 Nisan 1920

1- Kadın emeğini ekonomiye kazandıran kooperatiflere 3 yılda 42,3 milyon lira destek

Ticaret Bakanlığının yürüttüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl 54 ilde faaliyet gösteren 141 kooperatifin 144 projesine toplam 13 milyon 669 bin lira hibe desteği verildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Nükleer silahlara 2022'de yapılan yatırım 82 milyar doları geçti

Dünyada 12 bin 500'den fazla nükleer savaş başlığı bulunuyor

SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Petr Topychkanov:

"NATO ülkeleri arasındaki görüş ayrılığı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) muğlak olmasına yol açıyor"

(Büşranur Koca/Can Efesoy/Gökhan Çeliker/Ankara)

3- Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki renkli adası; Zanzibar

Ekonomisi baharat üretimi ve turizme dayalı, yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Zanzibar Adası'ndaki Taş Şehir (Stone Town) UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor

Türkiye'den kapıda vize uygulaması ile seyahat edilebilen Zanzibar'a her gün Türk Hava Yolları karşılıklı uçuş düzenliyor

(Şebnem Coşkun/Zanzibar)

4- Belçika'da anayasadaki boşluk, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın kovuşturulmasını engelliyor

Belçika'da ayrımcılık alanında çalışan kamu kuruluşu Unia Direktörü PatrickCharlier:

"Dini inançlara yönelik ayrımcılığa en çok Müslümanlar maruz kalıyor. Başörtülü kadınlar şiddete ve saldırganlığa uğruyor. Müslüman topluluk, cami yaptırmak istediğinde çok olumsuz tepkiler oluyor"

"Anayasa'nın 150. maddesi uyarınca mevzu bahis ırkçılıksa, ırkçı nefret söylemiyse ilk derece mahkemelerinde dava açılabiliyor ama dini inançla ilgiliyse ağır ceza mahkemesine gitmeniz gerekiyor ve bu çok zor. Kanunda boşluk var, bu yüzden parlamentoyu bunu değiştirmeye zorluyoruz"

(Selen Temizer/Brüksel)

5- En prestijli bisiklet turu başlıyor

Startı İspanya'dan verilecek 110. Fransa Bisiklet Turu'na katılan sporcular, 3404 kilometre boyunca pedal çevirecek

Sarı mayo mücadelesinin, son şampiyon Vingegaard ile 2021 ve 2022'nin kazananı Pogacar arasında geçmesi bekleniyor

Sezon sonunda emekliye ayrılacak Cavendish, 34 etap birinciliğiyle Merckx ile paylaştığı Fransa Turu rekorunu kırmaya çalışacak

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

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