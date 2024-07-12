Kadın Çiftçiler Altınotu Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Kadın Çiftçiler Elinde Altınotu Yetiştiriciliği (Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi) kapsamında, Kütahya'nın Merkez Kumarı Mahallesinde ve Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde olmak üzere iki lokasyonda örnek çiftçilerin demonstrasyon tarlalarında fide teslimi ve dikim işleri yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Altın otu, ölmez otu olarak da bilinen bu ot çok yıllık bir tıbbi aromatik bitkidir. Ölmez adı, çiçeklerinin kundaktan sonra bile canlı renklerini koruma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Bu özelliği ile çiçekçilerin çokça kullandığı ve tercih ettiği etki haline gelmiştir. Ayrıca anti inflamatuar özelliği iltihap giderici, cilt bakımında kullanılması, öksürük astım ve kanıtlık gibi solunum yolları rahatsızlarında aroma terapide kullanılan bir bitkidir" denildi. - KÜTAHYA