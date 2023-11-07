Kadıköy'de Yasak Alanda Kaçak Midye Avlayan Tekne Sahibine Cezai İşlem

Kadıköy'de yasak alanda denizden kaçak midye avladığı tespit edilen tekne sahibine 24 bin 840 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'nde park halindeki bir tekneden kıyıya çuvallar içinde midye atıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

İncelemede, yaklaşık 1 ton midyenin denizden toplanarak 50 çuval halinde kıyıya getirildiğini belirleyen ekipler, tekne sahibi Y.G. hakkında yasal işlem yaptı.

Ruhsat tezkeresi bulunmayan tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun "yasak yerde midye avcılığı yapmak" maddesinden 8 bin 279 lira, "ruhsat tezkeresi almadan ticari avcılık yapmak" maddesinden de 16 bin 561 lira olmak üzere toplamda 24 bin 840 lira ceza kesildi.

Ekipler, ele geçirilen midyeleri denize bıraktı.