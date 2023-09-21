Kadıköy'de Trafik Denetimi: 7 Taksi Şoförüne Cezai İşlem Uygulandı

Kadıköy'de Sivil Trafik polisleri tarafından yapılan denetimde, 7 taksi şoförüne toplam 4 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.

KADIKÖY'de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimde, 7 taksi şoförüne toplam 4 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. 7 taksi şoförüne kemer takmadığı ve telefonla konuştuğu için toplam 4 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.