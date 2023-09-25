Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı Kurdu

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri ilçeye getirerek Deprem Dayanışma Pazarı kurdu. 30'dan fazla sebze, meyve ve yöresel ürünlerin yer aldığı pazardan elde edilen gelirin tamamı depremzede üreticilere gönderiliyor.

Kadıköy Belediyesi, deprem bölgelerinde üretim yapan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy'e getirerek Deprem Dayanışma Pazarı kurmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi'nin Söğütlüçeşme'de bulunan merkez binasının bahçesinde kurulan pazarda çeşitli sebzelerin ve meyvelerin yanı sıra yoğurt, reçel, salça gibi el emeği ürünler de bulunuyor. Geçen gün Kadıköy'de altıncı kez kurulan Deprem Dayanışma Pazarı'nda Erzin Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Samandağ Kadın Kooperatifi, Vakıfköy Kooperatifi ve Hatay Deprem Dayanışma Kooperatifi'nden alınan yerel ürünler tezgahlardaki yerini aldı. Hem depremzede üreticilere destek olmak hem de taze ve doğal ürünler satın almak isteyen vatandaşlar, bu hafta sonu da Deprem Dayanışma Pazarı'na yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da pazarda alışveriş yapanlar arasındaydı. Tek tek standları dolaşan Odabaşı, deprem bölgesindeki üreticilerden gelen ürünleri inceledi. Desteğimizi deprem bölgesinden çekmeyeceğiz diyen Odabaşı, "İlk gün de söylemiştik. Hangi desteği sağlayabiliyorsak, ne yapabiliyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. İlk gün arama kurtarma çalışmasıyla başladık. Sonra sosyal destekte bulunduk. Oradaki çiftçilerimizin ürünlerini satın aldık. Deprem bölgesindeki sıkıntıları hatırlatmak için oradaki çiftçilerin ürünlerini Kadıköy'de satıp, onlara bir nebze de olsa onlarla beraber olduğumuzu sonuna kadar yanlarında olacağımızı göstermek istedik" diye konuştu.

Pazara depremzedelere destek olmak için Pendik'ten gelen Fikriye ve Can Taze çifti de "Dayanışmanın güzelliği kadar bir şey yok. Her şeyin oradan geldiğini biliyoruz birazcık da bizim katkımız olsun. Pazarda, bulamadığımız ürünleri de bulduk. Buralarda Samandağ acı biberi yok pazarda gördük hemen aldık. Çok memnun kaldık. Mandalina, kaypa biber ve acılı reçel aldık. İlk defa böyle bir reçel ile karşılaşıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz devamını bekliyoruz" dedi.

Depremzedelere ve yerel ürüticilere destek vermenin önemli olduğunu söyleyen Beyhan Özpar ise "Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bu etkinliği önemli ve anlamlı buluyorum. Umuyorum çorbada biraz da olsa tuzumuz olur. Ufak da olsa bir katkımız olur" diye konuştu.