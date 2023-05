Kademe A.Ş. yurt dışındaki pazar payını genişletmek istiyor

ÇEVRE kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına temizlik makine ve ekipmanları üreten Kademe A.Ş., yurt dışındaki pazar payını genişletmeyi hedefliyor. Üretimi, yerli ve milli ürünler kullanarak atıkların değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi için sürdürdüklerini belirten Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik, " Uzak Doğu'ya açılmak istiyoruz. Her bir aracımız ülkemiz adına bir nefer. Ülkemize layık ürünler üretip, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

Albayrak Holding kuruluşlarından olup 2011 yılında faaliyete başlayan Kademe A.Ş., 42 ülkenin yanı sıra Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapmaya başlayacak. Şehir temizliği ve atık yönetimi için gerekli ekipmanları ürettiklerini belirten Kenan Çelik, yol temizliği, caddelerin süpürülmesi, çöp konteyneri içerisindeki bütün atıkların toplanması, bertaraf edilmesi ve taşınmasını sağlayan cihazlara sahip olduklarını kaydetti. Atıkların tekrar kazanılması için üretilen ekipmanların yanı sıra ayrıştırma makinelerine de sahip olduklarını anlatan Çelik, çok yönlü olarak atıkların değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi adına her türlü aşamada ekipmanlarının bulunduğunu ifade etti. Grup olarak ithalatın yüzde 90 önünü kestiklerini belirten Çelik, "İthalatın önüne geçip, bu ürünleri ülkemize nasıl kazandırabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Bugün ithalatın yüzde 90 önünü kestiğimiz bir pozisyondayız. Belediyelerimiz ve özel sektörün temizlik ihtiyacı olan makine ve ekipmanları üretiyoruz. Sektörde yerli ve milli ürünlere sahibiz. Yüzde 84 oranında yerli ürünlerin kullanıldığı makinemiz var. Bu anlamda Türkiye'de öndeyiz. Bu durum fiyatta rekabete neden oluyor. Yurt dışına bağımlılıktan kurtularak ülkemize kendi öz değerlerini kullanarak hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE KATMA DEĞER OLUŞTURUYORUZ'

Merkezi İstanbul'da, fabrikası Konya'da bulunan Kademe A.Ş.'nin yaklaşık 150 kişilik bir ekiple hizmet verdiğini ifade eden Çelik, yerli ve milli ürünün müşteriler açısından da avantaj sağladığını belirtip, "Belediyelerimizin de en büyük yaşadığı sorun buydu. Makine bir arıza verdiği zaman parçalar için aylarca bekleniyordu. İthal olduğu için yurt dışından gelmesi gerekiyordu. İthalatçı firmalar da çok spesifik olması ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle stokta tutamıyorlardı. Oysa bu makineler her gün, her saat çalışması devir üretmesi gereken makineler ama boşta kalıyordu. İthal olması nedeniyle maliyetler yüksekti. Yerli ve milli olunca bu sorunlar ortadan kalktı. Ülkemize de katma değer oluşturuyoruz. Ürün tedarik eden tedarikçilerimizin her birinde çalışan arkadaşlarımızla yerli üretime katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

'GLOBAL BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUZ'

42 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Çelik, Rusya, Suudi Arabistan, Endonezya, Vietnam, Brezilya gibi ülkelerle çalıştıklarını dile getirerek, "Talepler karşısında orada var olmamız gerektiğine inandık, Rusya'da ofis açtık. Suudi Arabistan'da ofis açmak için hazırlıklarımız sürüyor. Bir adım daha ileri giderek orada üretim hatları kurmak istiyoruz. Genç ve dinamik bir firmayız. Hızlı büyüyoruz. Global bir oyuncu olmak istiyoruz. Cesaretliyiz, kendimize güveniyoruz. Arkamızda büyük bir grup var ve bize inanıyorlar. Uzak Doğu'ya açılmak istiyoruz. Her bir aracımız ülkemiz adına bir nefer. Ülkemize layık ürünler üretip, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.