Gümrükler Muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve ilaç ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 886 kilogram esrar, 440 bin uyuşturucu etken maddesi ve 200 kilogram metamfetamine el koyuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, uzmanlaşmış personeli, gelişmiş teknik altyapısı ve risk analiz sistemleriyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, birimlerce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yüklü miktarda ilaç ve uyuşturucu maddelerin yakalandığı bildirilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edildiği vurgulandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve transit olarak Gürcistan'a gideceği anlaşılan tırda yapılan kontroller neticesinde, 886 kilogram esrarın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Mersin'deki ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda ise Hindistan'dan Türkiye'ye gelen konteyner içinde 440 bin etken maddesi "pregabalin" ve "celecoxib" olan ilaca el konulduğu aktarıldı.

Ekiplerce, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilogram metamfetamin ele geçirildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler, imha edilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde, ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulmuştur. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini, azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olaylarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır."