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Kaçak Yollarla Getirilen Hayvanlara İdari Cezalar Verildi

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla getirilen 27 küçükbaş hayvana el konuldu ve iki kişiye 68 bin 77 lira idari ceza uygulandı.