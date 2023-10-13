Kaçak Yollarla Getirilen Büyükbaş Hayvanlara İdari Cezai İşlem

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla getirilen 12 büyükbaş hayvana 57 bin 182 lira idari ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 57 bin 182 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ilçe girişinde jandarmayla yaptıkları çalışmada, bir kamyondaki 12 büyükbaş hayvanı tespit etti.

El konulan hayvanlar, mezbahalarda kestirildi. Etler, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Besiciye 57 bin 182 lira idari ceza uygulandı.