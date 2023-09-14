Kaçak Deniz Patlıcanları Denize Bırakıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ele geçirilen ve kaçak olarak toplandığı tespit edilen 550 kilogram canlı deniz patlıcanı denize bırakıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, minibüs içinde ele geçirilen ve kaçak olarak toplandığı tespit edilen 550 kilogram canlı deniz patlıcanı denize bırakıldı.
Mıhlı Mahallesinde D-550 Karayolunda Tarık K. idaresindeki 17 UE 617 plakalı minibüs Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timi tarafından durduruldu.
Minibüste yapılan kontrolde 15 varil içinde yaklaşık 550 kilogram ağırlığında canlı deniz patlıcanı tespit edildi.
Tarık K'ya Sahil Güvenlik Komutanlığınca idari para cezası uygulanırken, deniz patlıcanları denize bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekonomi