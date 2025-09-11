Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin İletişim Teknolojilerini Şekillendiriyor

ULAK Haberleşme yürütücülüğünde organize edilen ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma, yerli üretim kapasitesini artırma ve küresel ölçekte rekabet gücünü yükseltme vizyonuna katkı sağlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın finalleri, 17-19 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Artan veri ihtiyacı, gelişen uygulamalar ve güvenli haberleşme gerekliliği, 5G ve ötesi teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesini, stratejik bir öncelik haline getiriyor. Bu doğrultuda düzenlenen Kablosuz Haberleşme Yarışması, teknik rekabetin ötesine geçerek, haberleşme alanındaki bilgi birikiminin artırılmasına, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesine odaklanıyor. Aynı zamanda yarışmayla, Türkiye'nin Milli teknoloji Hamlesi'ne katkı sunulması amaçlanırken, genç mühendis adaylarının, ileri iletişim teknolojileriyle buluşturulması da hedefleniyor.

Takımlar, yarışmanın final etabında yazılım tabanlı radyo cihazları aracılığıyla, lisanssız spektrumda (bazı düzenleyici kısıtlamalara tabi frekans bantları) veri iletimi gerçekleştirerek, geliştirdikleri haberleşme algoritmalarını sahada test edecek.

Katılımcılar, jammer (karıştırıcı) sinyallerin bulunduğu bir ortamda kesintisiz, hızlı ve güvenli veri aktarımı sağlayabilmek için tasarladıkları sistemleri, jüriye sunacak. Değerlendirme kriterleri arasında veri iletim başarısı, veri hızı, adaptif frekans kullanımı, modülasyon ve kanal kodlama teknikleri, veri güvenliği, hata kontrol mekanizmaları ve kullanıcı ara yüzü geliştirme adımları yer alacak.

5G ve ötesi teknolojilerle uyumlu çözümler geliştirilmesi bekleniyor

Yarışmacıların, 5G ve ötesi teknolojilerle uyumlu, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmeleri de hedefleniyor.

Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendis adaylarının teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirmelerine olanak sağlarken, aynı zamanda sektör profesyonelleriyle birebir iletişim kurma imkanı sunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin iletişim altyapısını şekillendirecek yetkin insan kaynağına katkı sunulması amaçlanıyor. Böylece yarışma, yerli ve milli çözümlerin yaygınlaşmasına da güçlü bir zemin oluşturuyor.

TEKNOFEST'in, en kritik teknoloji yarışmalarından biri olarak öne çıkan yarışma, Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma, yerli üretim kapasitesini artırma ve küresel ölçekte rekabet gücünü yükseltme vizyonuna doğrudan katkı sunarken, gençlerin enerjisini milli vizyona dönüştürüyor.

Birinci olan ekibe 162 bin lira ödül

Türkiye'nin iletişim teknolojilerindeki geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin, vitrine çıkmasına sahne olacak yarışmada dereceye giren takımlar, önemli ödüllerle teşvik edilecek.

Birinciliği elde eden ekip, 150 bin liranın yanı sıra 12 bin lira danışman ödülü kazanacak. İkinci olan takım, 120 bin lira ve 10 bin lira danışman ödülünün sahibi olurken, üçüncülüğü elde eden ekip ise 100 bin liralık ödüle ek olarak 9 bin lira danışman desteğini almaya hak kazanacak.

Ayrıca, finalistler arasından ekip çalışması ve birlikteliği en iyi şekilde sergileyen takıma, "En İyi Takım Ruhu Ödülü" takdim edilecek.