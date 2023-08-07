Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Kabine'nin ana gündem maddeleri dış politikada yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomi olacak. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir gündeme geliyor. Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları sıklıkla araştırılıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacağı biliniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecektir ancak saati henüz bilinmiyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması için Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını Kabine'ye anlatacak ve bu konu detaylı ele alınacak. Bu nedenle dünya liderlerinin gözü de bu toplantıda olacak. Öte yandan dış yatırım odaklı ekonomi planı ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de masaya yatırılacak.

Kabine'nin en önemli konu başlıkları arasında yer alan ekonomiye geniş yer ayrılacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ayrıntıları paylaşacak.

ARTAN DÖVİZ REZERVİ ELE ALINACAK

Bakan Şimşek dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı anlatacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.,

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de görüşülecek. Memur cephesinin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine'ye iletecek.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek. Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.