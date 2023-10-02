Juan Valdez Türkiye Ekibi 2022 Yılının En İyi Pazarlama Girişimi Ödülünü Aldı

Juan Valdez Türkiye ekibi, Juan Valdez Global tarafından "2022 Yılının En İyi Pazarlama Girişimi Ödülünü" almaya hak kazandı. Türkiye'deki pazarlama ekibinin marka bilinirliğini oluşturmak ve kahve yetiştiren ailenin emeklerini temsil etmek için gösterdikleri çaba ve kaliteli hizmetleri uluslararası jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Juan Valdez Türkiye ekibi, Juan Valdez Global tarafından "2022 Yılının En İyi Pazarlama Girişimi Ödülünü" almaya hak kazandı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Honest Holding iştiraklerinden "Yüzde 100 Colombian Premium Coffee" markası Juan Valdez, Türkiye'de her alanda başarılar elde etmeye devam ediyor.

Juan Valdez Türkiye ekibi, Juan Valdez Global tarafından "2022 Yılının En İyi Pazarlama Girişimi Ödülünü" aldı. Türkiye'deki pazarlama ekibinin marka bilinirliğini oluşturmak ve 540 binden fazla kahve yetiştiren ailenin emeklerini temsil etmek için gösterdikleri çaba ve verdikleri kaliteli hizmet ile uluslararası jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Juan Valdez Türkiye, Kapadokya'da konumlandırdığı balonuyla, kadın yelken takımıyla, sayısız sponsorluk ve çeşitli festival organizasyonları ile başarıyı 30 ülke arasından Türkiye'ye getirdi. Juan Valdez Türkiye ekibi başarı ve gururla gerçek kahveyi gerçek kahveseverlerle buluşturmaya tüm gücüyle devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honest Holding'in 22 şirketinin Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olan Tuğçe Tanju Atıl, kazandıkları ödüle ilişkin şunları kaydetti:

"Kendi alanında uzman ve profesyonel ekibimiz ile birlikte global bir ödüle sahip olduğumuz için gururluyuz. 540 bin ailenin emeklerini bu kadar güzel ve başarılı bir şekilde Türkiye'de temsil ettiğimiz için mutluyuz. Bu yolda beraber yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Bu bir ekip başarısıdır. Ayrıca en büyük hedefimiz, Aralık 2022 yılında Honest Holding bünyesine kattığımız Belçika'nın önde gelen rakipsiz markası Le Pain Quotidien ve dünyanın en büyük et zinciri olan Brezilyalı Fogo de Chao'yu da 2 yıl içerisinde tüm global temsilcilikler arasında pazarlama projelerimiz ve stratejilerimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Honest Holding Kurucumuz Sayın Cengiz Deveci'nin liderliğinde, vizyoner bakış açımızla çalışmalarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız."

Açıklamaya göre ayrıca, Juan Valdez, Kolombiya'da sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken, aynı zamanda takım arkadaşlarının gelişimi ve kahvenin değerini inşa etme amacıyla "İş Gücü İçerme Programı'nı" kurdu.

Buddies Kolombiya Vakfı ile bilişsel engelli kişilerin programa dahil edilmesini teşvik etmek için amiral gemisi projesi haline geldi. Tüm bu çalışmalarının yanı sıra kadın çiftçileri için özel çalışmalar ve kadınların ürettiği kahveleri özel olarak sunan Juan Valdez, kadın hakları konusunda da itici bir güç olmayı sürdürüyor.