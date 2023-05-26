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Johnson & Johnson, Rusya'da Kontakt Lens Tedarikini Askıya Aldı

Johnson & Johnson, Rusya'da Kontakt Lens Tedarikini Askıya Aldı

Ekonomi Haberleri

ABD merkezli Johnson & Johnson şirketi, Rusya'daki ortaklarına ülkeye kontakt lens tedarikini askıya aldığını bildirdi. Rusya menşeli TASS haber ajansının Perşembe günkü haberine göre, Johnson & Johnson kontakt lenslerinin ülkedeki resmi dağıtımcısı olan ilaç firması Protek, tedarikçilerden ithalatın askıya alındığına ilişkin bildirim aldıklarını teyit etti.

ST. PETERSBURG, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD menşeli Johnson & Johnson şirketi, Rusya'daki ortaklarına ülkeye kontakt lens tedarikini askıya aldığını bildirdi.

Rusya menşeli TASS haber ajansının Perşembe günkü haberine göre, Johnson & Johnson kontakt lenslerinin ülkedeki resmi dağıtımcısı olan ilaç firması Protek, tedarikçilerden ithalatın askıya alındığına ilişkin bildirim aldıklarını teyit etti.

Karardan etkilenen ürünler ise Acuvue Oasys ve Acuvue TruEye kontakt lensler oldu. ABD'li firma, 2022'nin Mart ayında Rusya'ya kişisel bakım ürünlerin tedarikini durdurma kararı almıştı.

Protek CEO'su Dmitry Pogrebinsky'ye göre, Rus pazarında halihazırda yeterli sayıda ithal kontakt lens mevcut ve şirket bu ürün için arz yetersizliği riski görmüyor.

Pogrebinsky, Johnson & Johnson dışındaki yabancı firmalardan Rusya'ya kontakt lens tedarikinin askıya alınması konusunda şimdilik herhangi bir uyarı gelmediğini ifade etti.

Johnson & Johnson'ın kararına karşılık Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya olan tedarikin kesilmesi halinde, kontakt lenslerin paralel ithalat malları listesine eklenmesinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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