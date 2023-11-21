Jinergy, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye güneş paneli sağladığını duyurdu. Şirket, denizaşırı işbirliğini genişletmeye yönelik proaktif çabalarıyla birçok ülke ve bölgeden sertifika aldı.

Jinergy, 50'den fazla ülkeye güneş paneli sağladığını duyurdu. Şirket, denizaşırı işbirliğini genişletmeye yönelik proaktif çabalarıyla birçok ülke ve bölgeden sertifika aldı.

Jinergy, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye güneş paneli sağladığını duyurdu. Verilen bilgiye göre; şirket, 'Belt and Road' uygulama değişim platformunun yardımıyla, carbon ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rota üzerindeki ülkelere yeşil enerji getirmek için aktif olarak yurtdışına gidiyor. Şirket, denizaşırı işbirliğini genişletmeye yönelik proaktif çabalarıyla birçok ülke ve bölgeden sertifika aldı. - İSTANBUL