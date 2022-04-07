Jeotermal suyla ısıtılan serada yetiştirilen domatesler, Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern bir serada üretilen salkım domatesler, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Hüdai Kaplıcaları bölgesinde Avrupa standartlarında 140 dönüm üzerine 102 bin metrekare kapalı alanda 2021'de kurulan jeotermal ısıtmalı salkım domates serasında hasat devam ediyor.

İhracatçı firmanın yöneticisi Merve Koyuncu, AA muhabirine, modern seralarının 365 gün üretim yapılmasını sağlayan iklim kontrol sistemine sahip olduğunu söyledi.

İyi tarım uygulamalarıyla bitkilerin yetiştirme süreçlerinin ziraat mühendisleriyle takip edildiğine değinen Koyuncu, şöyle konuştu:

"Burada topraksız tarımla 'bambus' arıları kullanarak ağırlıklı olarak doğal ve hormonsuz salkım domatesle bir miktar çeri ve kokteyl domates üretiyoruz. Kimyasal kullanmadan sadece biyolojik mücadeleyle ürettiğimiz ürünler Avrupa standartlarında ve çok kaliteli. Gerekli olan sertifikalara da sahip bir kuruluşuz. Ürettiğimiz domateslerin büyük bir kısmını Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bir kısmını da yurt içine pazarlıyoruz."

"Siparişlere tüm gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz"

Koyuncu, Avrupa ülkelerinin firmalarındaki kaliteli ürünleri tercih etmelerindeki en büyük etkenin sağlıklı ve ekonomik olması olduğunu söyledi.

Domates ihracatıyla Türkiye ekonomisine de katma değer sağladıklarına dikkati çeken Koyuncu, "Ürünlerimiz Avrupa'nın çok sayıdaki ülkesinin marketlerindeki raflarda yerini aldı. Domateslerimiz orada tüketiciler tarafından çok beğenildi hatta ürünlerimiz için çok yoğun talep alıyoruz. Aldığımız siparişlere de tüm gücümüzle yetişmeye çalışıyoruz. İhracat pazarını da daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tarım ve gıdanın öneminin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Koyuncu, "Avrupa'da bizi öne çıkaran en büyük faktör, biyolojik mücadele. Bu yılki hasadımızda 5 milyon kilogram domates üretmeyi hedefliyoruz. Firmamız, önümüzdeki günlerde yeni fırsatlarla birlikte tarım yatırımlarını sürdürecek." dedi.

Ziraat mühendisi Nimet Kerse de bölgenin salkım domates üretiminde Türkiye'nin önemli bir merkezi olduğunu belirterek, "Bu ürünün de yurt dışında ve iç piyasada çok büyük pazarı var. Modern seramızda iyi tarım uygulamaları ve biyolojik mücadele yapılıyor. Yurt dışından büyük rağbet görüyoruz." ifadesini kullandı.