Jeotermal enerji kaynaklı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri sektöre can suyu olacak

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'de 100 farklı lokasyonda kurulacak jeotermal enerji kaynaklı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin sektöre "can suyu" olacağını belirtti.

Şentürk, AA muhabirine, yıl boyu üretime imkan sağlayan jeotermal ısıtmalı seralardan geleneksel seracılığa göre 10 kat fazla verim alındığını söyledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dönüm alanda dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) kurulacağına işaret eden Şentürk, bu tesislerin "sıfır karbon" hedefi, lojistik ve bölgesel ekonomi ile istihdam konularında fırsat oluşturacağını dile getirdi.

Şentürk, Türkiye'de jeotermal enerji alanında son 5 yılda büyük yol katedildiğini belirterek, "Mevcut durumda ülkemizde 9 bin 943 dönüm alanda jeotermal ısıtmalı tarım yapılmakta fakat ülke jeotermal kaynak potansiyeli değerlendirildiğinde bu alanın 100 bin dönüm civarlarında olacağı öngörülüyor. Türkiye'de 100 farklı lokasyonda jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulacak olması, bu kaynağın değerlendirilmesinde fırsatlar yaratacak, sektöre can suyu olacak." diye konuştu.

TDİOSB'lerde yatırım yapacaklara vergi muafiyeti, altyapı inşa kolaylığı, kredi ve hibe destekleri gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çeken Şentürk, şöyle devam etti:

"TDİOSB'lerin yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyor oluşu içeride yer alan yapıların elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynamakta. Ağustos ayı itibarıyla tüzel kişilik kazanmış olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin 10'u jeotermal ısıtmalı sera konulu. Ağrı-Diyadin, Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, İzmir-Dikili, Kütahya-Simav, Nevşehir-Kozaklı, Çanakkale-Ayvacık, Aksaray-Kargın, Kayseri-Kocasinan, Balıkesir-Gönen'de farklı büyüklükte projeler mevcut. Jeotermalde potansiyelin verimli kullanılabilmesi için Türkiye'nin jeotermal kaynak haritasının detaylı olarak çıkarılması, arama çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor."

Şentürk, TDİOSB ve bireysel jeotermal ısıtmalı seralar sayesinde gıda ürünlerinin ihracat kriterlerinin daha kolay sağlanabileceğini, üretimin artacağını ve maliyetlerin düşeceğini, istihdam atışına bağlı olarak da bölgesel ekonominin canlanacağını ifade etti.

Jeotermal enerji yatırımcılarının TDİOSB'lere kurucu ortak olabilmesi ya da 200 dönümün üzerinde yapılan her jeotermal kaynaklı seranın OSB'lere tanınan teşvik unsurlarından yararlanabilmesinin mevzuatta yapılacak düzenlemelere bağlı olduğunu dile getiren Şentürk, "Jeotermal yatırımcıları bu düzenlemenin yapılmasını bekliyor. Bu gerçekleştiğinde en az 20 bin dönüm TDİOSB serası da ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve 30 bin kişinin istihdamının önü açılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 100 lokasyonda jeotermal enerjiye dayalı olmak üzere ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacağını belirterek, Balıkesir-Gönen'deki projenin dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacağını ifade etmişti.