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Japonya ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin 100. Yılı Kutlamaları

Japonya ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin 100. Yılı Kutlamaları
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Japonya Ulusal Turizm Örgütü, Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak için Türkiye pazarında tanıtım faaliyetlerini artırıyor. Seminerler ve Japon kültür etkinlikleri düzenleniyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlarken, Türkiye'deki tanıtım faaliyetlerini de artırıyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, JNTO, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Japon diplomatik misyonlarıyla işbirliği içinde Türkiye pazarındaki tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Türk seyahat acentelerine yönelik turizm seminerlerinin yanı sıra Ankara ve İstanbul'da Türk ziyaretçileri hedefleyen etkinlikler de düzenlendi.

Her iki ilde düzenlenen turizm seminerlerinin yanı sıra AVM'lerde Türk ziyaretçileri hedefleyen etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara da katıldı.

Şubat 2025'te yeni İstanbul-Haneda hattını işletmeye alacak All Nippon Airways'in (ANA) de desteğiyle ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla "All Japan" birlikteliği oluşturdu.

Japonya, Türkiye'deki seyahat acentelerine tanıtılıyor

Turizm seminerlerinde çeşitli uzmanlar, Japonya'nın çeşitli turizm merkezlerini anlatarak, bu ülkeye yönelik tur paketlerinin oluşturulması ve tanıtılmasına yönelik bilgiler paylaştı. Yakında açılacak yeni rotalar da seyahat acentelerine Japonya tekliflerini geliştirmeleri için genişletilmiş fırsatlar sunan önemli bir konu oldu.

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen "Japonya Seyahat Keşif Fuarı" başlıklı etkinlikler, ülkeyi tanıtmayı ve ziyaretçilere yukata (gündelik pamuklu kimono) deneme, kaligrafi ve çay seremonisi gibi etkinliklerle Japon kültürünü deneyimleme fırsatı sunmayı amaçladı.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı anısına düzenlenen sanat panosunun da sergilendiği etkinlikte ziyaretçiler, Türkiye ve Japonya'nın sembolleri olan lale ve kiraz çiçeği kartlarına mesaj yazmaya davet edildi. İnteraktif sanat etkinliği, katılımcılardan iki ülke arasındaki güçlü bağı sembolize eden çok sayıda mesaj topladı.

Etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katıldı ve Japonya hakkında seyahat bilgileri toplama fırsatı buldu.

"İki ülke arasında tarihi aşan, eşsiz ve derin bir bağ kuruldu"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan JNTO Dubai Ofisi İdari Direktörü Kobayishi Daisuke, diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinden bu yana aradan geçen 100 yıl boyunca iki ülke arasında tarihi aşan, eşsiz ve derin bir bağ kurulduğunu bildirdi.

Daisuke, "Önümüzdeki 100 yıla bakarken, ilişkilerimizin daha da güçlenmesini ve derinleşmesini içtenlikle temenni ediyoruz. JNTO olarak, bu önemli ilişkiyi turizm yoluyla geliştirmeye ve iki ülkeyi birbirine bağlayan yeni hikayeler yaratmak için birlikte çalışmaya büyük önem veriyoruz. Japonya ve Türkiye arasındaki alışverişin gelişmeye devam edeceğine ve daha zengin, ortak bir geleceğin yolunu açacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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