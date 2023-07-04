Japonya ve Pakistan Ekonomik İlişkileri Geliştirmek İçin Mutabakat Sağladı

Japonya ve Pakistan Dışişleri bakanları, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat sağladı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı. Görüşmede ekonomik potansiyel, ticaret, tarım ve iş gücü alanlarındaki işbirliği konuları ele alındı.

Japonya ve Pakistan Dışişleri bakanları, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat sağladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Hayaşi, Pakistan'ın yükselen nüfus büyüme oranı ve artan genç nüfusunun önemini vurguladı.

Japon Bakan, Pakistan'ın "yüksek ekonomik potansiyelinin" ortaya çıkarılması için yatırım yönetmeliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hayaşi, Pakistanlı mevkidaşına, Japonya'nın bölgede izlediği "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu hakkında bilgilendirme yaptı.

Son 4 yıldır Tokyo'da ilk görüşme

Görüşmede Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ticaret, tarım ve iş gücü alanlarında iki ülke ilişkilerini güçlendireceklerini söyledi.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi mutabakatına varan bakanlar, belirli uzmanlıklara sahip Pakistanlıların, Japonya'da çalışmasına izin verilmesi için ikili görüşmelerin hızlandırılmasında anlaştı.

Söz konusu görüşme, yaklaşık dört yıldır Tokyo'da yapılan ilk Japonya-Pakistan Dışişleri bakanları görüşmesi olarak kayda geçti.

Başkent Tokyo ziyareti kapsamında Zerdari'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldiği bildirildi.