Japonya'nın nükleer atık suyu balıkçıları iflasın eşiğine getirdi

Güney Koreli balıkçılar, Japonya'nın nükleer atık suyunu okyanusa boşaltmasının ardından su ürünleri satışlarında keskin bir düşüş yaşadı. Balıkçılar iflasın eşiğinde ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

"Balıkçılar şu anda gerçekten yok olmanın ve iflasın eşiğinde. Bu durumda olan çok sayıda balıkçı var" diyen Güney Koreli balıkçı Kim Young-chul, Japonya'nın nükleer atık suyu okyanusa boşaltmasının ardından ülkesindeki su ürünleri satışlarında keskin bir düşüş yaşandığını söyledi.

YEOSU, 6 Eylül (Xinhua) -- Güney Koreli balıkçılar, Japonya'nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltmasının ardından su ürünleri satışlarında yaşanan keskin düşüşten muzdarip.

Kendisi de balıkçı olan Güney Kore Ulusal Balıkçılık Federasyonu Yöneticisi Kim Young-chul, Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Balıkçılar şu anda gerçekten yok olmanın ve iflasın eşiğinde. Bu durumda olan çok sayıda balıkçı var" dedi.

Kim, Japonya'nın 24 Ağustos'ta hasarlı Fukushima Daiichi nükleer santralindeki radyoaktif atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başlamasından hemen önce ve sonra balık ürünleri tüketiminin keskin şekilde düştüğünü belirtti.

Kim, "Balıkçılar atık suyun okyanusa boşaltılmasından önce de durumdan muzdaripti. İnsanlar radyoaktif atık suyun boşaltılmasından sonra eskisi kadar su ürünü yemeyeceklerini söyledikleri için su ürünleri tüketimi keskin şekilde azaldı" diye konuştu.

Gallup Korea tarafından 10 Temmuz'a kadar iki gün boyunca 1.602 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 82,4'ü atık suyun boşaltılmasından sonra su ürünleri tüketiminin azalacağını düşündüklerini belirtti.

Kim, yıllarca saklanabildikleri için tüketim piyasasında kurutulmuş balıklara yönelik panik alım yapılmaya başlandığını, çiğ balık fiyatlarının ise zayıf talep nedeniyle yarıya düştüğünü ifade etti.

Balıkçı, "Su ürünleri toptancıları, ürünleri satamayacakları için balıkçılara avlanmayı bırakmalarını, avlanmaya çıksalar bile daha az deniz ürünü tutmaları gerektiğini söylüyor" dedi.

Japonya'da Mart 2011'de büyük bir deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu Fukuşima nükleer enerji santralinin çekirdeğinde erime meydana gelmiş ve nükleer yakıtın soğutulması sonucunda radyoaktif maddelerle kirlenen büyük miktarda su ortaya çıkmıştı.