Japonya'nın Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde Faaliyetler Yeniden Başlıyor

Güncelleme:
Japonya'nın Niigata eyaletindeki Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde durdurulan faaliyetlerin kısmen yeniden başlatılması için yerel yönetim onay verdi. Valinin açıklamasına göre, nükleer enerjiye dair kamuoyundaki endişelerin azaltılması gerektiği vurgulandı.

Japonya'nın Niigata eyaletinde yerel yönetim, dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde durdurulan faaliyetlerin kısmen yeniden başlamasına onay verdi.

The Japan Times gazetesine göre, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) Niigata'daki Kaşivazaki-Kariva nükleer santralinin operasyonlarına yeniden başlamasına yönelik çabaları, yerel yönetimden karşılık buldu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, bir basın konferansında yaptığı konuşmada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verildiğini açıkladı.

Eyalet sakinlerinin, santralin kısmen yeniden faaliyete geçmesi konusunda görüş ayrılıklarına sahip olduğunu belirten Hanazumi, nükleer enerjiye yönelik doğru bilgilerin aktarılmasıyla kamuoyunun endişelerinin azalabileceğini ifade etti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını söyleyerek kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlara, valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini belirtti.

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva santralindeki yedi reaktörünün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Ekonomi
