Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae Göreve Geldi

Asya borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalacağı beklentisinin risk iştahını artırması ve Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae'nin Japonya'nın başbakanı seçilmesiyle pozitif seyrediyor.

Japonya'da iktidardaki LDP'nin bu ay içinde yapılan liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Japonya'da, meclis oturumunda ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı. Takaiçi Sanae, 237 oyla ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi.

Takaiçi'nin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarına karşı duruş sergilemesi ve ülkenin borç sıkıntılarına rağmen daha fazla mali teşvik lehine bir eğilim göstermesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Geçen haftalarda piyasalar üzerindeki risk algısının artmasına neden olan iki ülke arasındaki ticaret gerginliğinde gözler ABD ile Çin'in Güney Kore'de yapmayı planladığı görüşmelere çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 49.261 puana ulaşarak rekor seviyeden kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 artışla 3.823,8 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 3.916 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 26.181 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 84.363 puanda seyrediyor.